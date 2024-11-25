Обновление приносит целый ряд улучшений.

По мере приближения даты релиза предварительной версии One UI 7 в сети Интернет появляется всё больше информации об изменениях и улучшениях, которые принесёт обновление — сегодня информатор Jukanlosreve опубликовал видео, в котором продемонстрирована работа One UI 7 на смартфоне Samsung, пишет издание Neowin.

Источник фото: Gizmochina

Судя по видео, Samsung учла претензии пользователей относительно производительности, сделав анимацию в One UI 7 более плавной. Кроме того, компания изменила внешний вид значков и виджетов, сделав их более округлыми.

По мнению журналистов издания, One UI 7 заимствует ряд элементов дизайна у более изящной и плавной iOS от Apple, чтобы соответствовать современным требованиям и предоставить пользователям удобный, быстрый и приятный глазу интерфейс.





Помимо визуальной составляющей, Samsung поработала и над функциональной, изменив ряд элементов пользовательского интерфейса, в том числе экрана блокировки, панели уведомлений, приложения «Камера» и ряда других элементов, чтобы облегчить управление смартфоном одной рукой.

Чуть ранее информатор опубликовал примерные сроки выхода бета-версии One UI 7 для ряда смартфонов Samsung — запуск предварительного тестирования обновления ожидается в начале декабря. Финальный релиз One UI 7, как предполагается, состоится в январе следующего года совместно с анонсом новой линейки смартфонов Galaxy S25.