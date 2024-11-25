Новинка получит чипсет Dimensity 8350.

Совместно со своей новой серией смартфонов Reno 13, информация о предварительных ценах и характеристиках которых уже появилась в сети Интернет, компания Oppo планирует представить и планшет Pad 3, совсем недавно подтвердив некоторые спецификации новинки, пишет издание Gizmochina.

Производитель подтверждает, что планшет Oppo Pad 3 получит чипсет MediaTek Dimensity 8350, до 512 ГБ постоянной памяти и предустановленную ColorOS 15. Также заявлено о впечатляющих возможностях аккумуляторной батареи новинки, которая, как утверждается, способна обеспечить бесперебойную работу устройства в режиме ожидания на протяжении 70 дней без необходимости подзарядки.

Внешне стандартная модель будет весьма похожа на Pro-версию, имея корпус со скруглёнными углами и круглый модуль камеры на задней панели, но дополнительно будет доступна в серебристом и фиолетовом цветовых оформлениях.

Источник фото: Gizmochina

Более ранние утечки говорили о наличии у новинки 11.6-дюймового экрана с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц, аккумулятора ёмкостью 9510 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и тонкого корпуса (6.29 мм) при весе 533 г. Предполагается, что устройство будет доступно в следующих конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Официальный запуск Oppo Pad 3 ожидается 25 ноября текущего года вместе с серией смартфонов Reno 13.