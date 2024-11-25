Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Oppo подтвердила данные о времени автономной работы и ряд характеристик Pad 3
Новинка получит чипсет Dimensity 8350.

Совместно со своей новой серией смартфонов Reno 13, информация о предварительных ценах и характеристиках которых уже появилась в сети Интернет, компания Oppo планирует представить и планшет Pad 3, совсем недавно подтвердив некоторые спецификации новинки, пишет издание Gizmochina.

Производитель подтверждает, что планшет Oppo Pad 3 получит чипсет MediaTek Dimensity 8350, до 512 ГБ постоянной памяти и предустановленную ColorOS 15. Также заявлено о впечатляющих возможностях аккумуляторной батареи новинки, которая, как утверждается, способна обеспечить бесперебойную работу устройства в режиме ожидания на протяжении 70 дней без необходимости подзарядки.

Внешне стандартная модель будет весьма похожа на Pro-версию, имея корпус со скруглёнными углами и круглый модуль камеры на задней панели, но дополнительно будет доступна в серебристом и фиолетовом цветовых оформлениях.

Источник фото: Gizmochina

Более ранние утечки говорили о наличии у новинки 11.6-дюймового экрана с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц, аккумулятора ёмкостью 9510 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и тонкого корпуса (6.29 мм) при весе 533 г. Предполагается, что устройство будет доступно в следующих конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Официальный запуск Oppo Pad 3 ожидается 25 ноября текущего года вместе с серией смартфонов Reno 13.

#oppo #pad 3
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Смартфоны Oppo Reno 13 будут работать на чипсете Dimensity 8350
Oppo Find X8 Ultra - камера нового поколения и топовые характеристики
Опубликованы характеристики и предварительная стоимость смартфонов Oppo серии Reno 13
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ISW: РФ в ближайшее время может снова применить "Орешник" по целям на Украине
7
В Индийском океане обнаружена гравитационная аномалия
3
В Северной Корее показали танк M2020, который называют "северокорейской "Арматой"
1
Обновленная Lada Niva Travel: что ждать от обновленного внедорожника
+
Marvel готовит самый масштабный фильм о Человеке-пауке
+
Генеральный директор Volkswagen утверждает, что закрытие заводов неизбежно
3
Подтверждена блокировка обновления Windows 11 24H2 на ПК с Assassin's Creed и другими играми Ubisoft
4
В MIT будут учить бесплатно, если семья студента получает менее $100 000 в год
+
Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» намерено в 2025 году запустить четыре производства чипов
+
GeForce RTX 4060 не обеспечивает 60 FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на средних настройках в 1080p
9
Блогер использовал Tesla Cybertruck для автономного питания дома площадью 464 м²
1
Неопознанный БПЛА был замечен рядом с авианосцем «Королева Елизавета»
+
OpenAI может вести переговоры с Samsung о внедрении своих возможностей ИИ на Galaxy
+
AMD считает, что геймеры перейдут с 7800X3D на новый 9800X3D ради «фактора разгона»
14
Главком РВСН Каракаев: "Орешник" может поражать любые цели в Европе, даже высокозащищенные
2
В США пригрозили санкциями своим союзникам, если они поддержат решение МУС об аресте премьера Израиля
2
Realme GT Neo7 выйдет на следующей неделе с огромной батареей
+
Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет право использовать французское оружие для ударов по территории России
2
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
6
Hasbro прекращает финансирование фильмов по своим франшизам
+

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
55
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
16
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
13
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
39
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
1
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
19
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
53
Немного о модах для STALKER 2
7
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
11
Есть ли смысл покупать видеокарты AMD осенью 2024г, и почему иногда у геймеров просто не выбора
10

Сейчас обсуждают

Евгений Ротов
10:59
ну так сказали уже что Люсия будет главной героиней, основой истории, не вижу ничего плохого играть за латиночку в Майами, тем-более если оно будет хорошо сделано, особенно будут кадры типо Йоси из 5 ...
Над GTA VI работает больше женщин, чем мужчин
iRome0
10:57
Ха! Вот это рагуля вскрылась DDDD Чё за нытьё про бедных мальчиков? А игра кстати не очень. Меня хватило на 15 минут.
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
Павел Хамлов
10:51
Алсо проверил на лайв сиди последней версии убунты. У меня Radeon VII и все нормально. С протоном даже в игры играть можно.
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
Павел Хамлов
10:50
Каким же надо быть упоротым наркоманом что бы изначально работающее нормально превратить в фекалии? Нужно быть Чимбалом конечно же. Shadertoy нормально работает даже под macOS как в нативе так и через...
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
Alex TOPMAN
10:49
"Босс, простите! Я на релизе на золото отправил не тот билд." ©
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
Юрий Филатов
10:47
Эм.. а как недосборщик мог неправильно установить процессор в рамку? Там либо ножки бы погнуло, либо рамка не закрылась бы Прогар то по нижней части. Причем прогар такой, как буд то там не хило искрил...
Сборщики компьютеров опубликовали фото сгоревших процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D
lamalama
10:46
я думаю надо в органы сообщить в этом авторе, который ведёт пропаганду за вражескую сторону.
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
Евгений Петров
10:43
24.05.24
AMD считает, что геймеры перейдут с 7800X3D на новый 9800X3D ради «фактора разгона»
Алексей Головин
10:33
По официальным данным у орешника нет фугасного боеприпаса, так как в СССР баллистические ракеты как обычное оружие использовать не собрались. и пуляли учебной болванкой.
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
Алексей Головин
10:30
Так надо поражать, чего трындеть-то)
Главком РВСН Каракаев: "Орешник" может поражать любые цели в Европе, даже высокозащищенные
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем