Новинки должны дебютировать через несколько часов.

Уже через несколько часов должен состояться запуск новой серии смартфонов Oppo Reno 13, но журналисты издания Gizmochina решили не ждать этого события, поделившись информацией о характеристиках и ценах будущих новинок.

Стандартная модель, Oppo Reno 13, оснащается 6.59-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2760x1556 точек и частотой обновления 120 Гц, а также чипсетом MediaTek Dimensity 8350.

Возможности съёмки фото и видео представлены камерой на задней панели с 50-Мп основным сенсором и 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а также 50-Мп селфи-камерой на фронтальной стороне.

Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5600 мА·ч, поддерживающая как быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, так и 50-Вт беспроводную. Работает устройство под управлением ColorOS 15 на базе Android 15.

Модель снабжается встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, инфракрасным модулем и пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68/IP69. Размеры новинки составляют 157.73x74.73x7.24 мм при весе 181 г. Устройство выпускается в фиолетовом (Butterfly Purple), чёрном (Midnight Black) и голубом (Galaxy Blue) цветовых оформлениях.

Предварительная стоимость смартфона Oppo Reno 13 в китайской рознице стартует от 2799 юаней (385 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 12 ГБ + 512 ГБ оценён в 3099 юаней (427 долларов США), модификация 16 ГБ + 256 ГБ также обойдётся в 3099 юаней (427 долларов США), а конфигурации 16 ГБ +512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят 3599 юаней(495 долларов США) и 3899 юаней (538 долларов США) соответственно.

Смартфон Oppo Reno 13 Pro имеет 6.83-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED, с разрешением 1.5K (2800x2172 точек) и частотой обновления 120 Гц, а также аналогичный стандартной модели чипсет Dimensity 8350.

Источник фото: Gizmochina

На задней панели устройства размещается тройная камера с 50-Мп основным датчиком, дополненным 8-Мп сверхширокоугольным объективом и 50-Мп модулем с 3.5-кратным оптическим зумом, судя по всему, представляющим собой перископический телеобъектив, а на фронтальной стороне располагается 50-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Ёмкость батареи, указываемая производителем, для новинки, судя по всему, составит 5800 мА·ч. Как и Oppo Reno 13, Pro-версия поддерживает быструю проводную и проводную зарядку мощностью 80 и 50 Вт соответственно.

Кроме того, новинка оснащена сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, ИК-модулем, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69 и предустановленной ColorOS 15 на основе Android 15. Размеры устройства достигают 162.73x76.55x7.55 мм, а вес — 197 г. На выбор покупателю предлагаются варианты, выполненные в фиолетовом (Butterfly Purple), чёрном (Midnight Black) и розовом (Starlight Pink) цветах.

Предварительная цена Oppo Reno 13 Pro за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ составляет 3499 юаней (485 долларов США), а модификация 12 ГБ + 512 ГБ предлагается за 3799 юаней (525 долларов США). С конфигурациями 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ ситуация не совсем ясна, так как для обеих указан ценник в 4099 юаней (565 долларов США).

Официальная презентация смартфонов Oppo серии Reno 13 запланирована на 25 ноября.