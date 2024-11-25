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Опубликованы характеристики и предварительная стоимость смартфонов Oppo серии Reno 13
Новинки должны дебютировать через несколько часов.

Уже через несколько часов должен состояться запуск новой серии смартфонов Oppo Reno 13, но журналисты издания Gizmochina решили не ждать этого события, поделившись информацией о характеристиках и ценах будущих новинок.

Стандартная модель, Oppo Reno 13, оснащается 6.59-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2760x1556 точек и частотой обновления 120 Гц, а также чипсетом MediaTek Dimensity 8350.

Возможности съёмки фото и видео представлены камерой на задней панели с 50-Мп основным сенсором и 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а также 50-Мп селфи-камерой на фронтальной стороне.

Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5600 мА·ч, поддерживающая как быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, так и 50-Вт беспроводную. Работает устройство под управлением ColorOS 15 на базе Android 15.

Модель снабжается встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, инфракрасным модулем и пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68/IP69. Размеры новинки составляют 157.73x74.73x7.24 мм при весе 181 г. Устройство выпускается в фиолетовом (Butterfly Purple), чёрном (Midnight Black) и голубом (Galaxy Blue) цветовых оформлениях.

Предварительная стоимость смартфона Oppo Reno 13 в китайской рознице стартует от 2799 юаней (385 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 12 ГБ + 512 ГБ оценён в 3099 юаней (427 долларов США), модификация 16 ГБ + 256 ГБ также обойдётся в 3099 юаней (427 долларов США), а конфигурации 16 ГБ +512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят 3599 юаней(495 долларов США) и 3899 юаней (538 долларов США) соответственно.

Смартфон Oppo Reno 13 Pro имеет 6.83-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED, с разрешением 1.5K (2800x2172 точек) и частотой обновления 120 Гц, а также аналогичный стандартной модели чипсет Dimensity 8350.

Источник фото: Gizmochina

На задней панели устройства размещается тройная камера с 50-Мп основным датчиком, дополненным 8-Мп сверхширокоугольным объективом и 50-Мп модулем с 3.5-кратным оптическим зумом, судя по всему, представляющим собой перископический телеобъектив, а на фронтальной стороне располагается 50-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Ёмкость батареи, указываемая производителем, для новинки, судя по всему, составит 5800 мА·ч. Как и Oppo Reno 13, Pro-версия поддерживает быструю проводную и проводную зарядку мощностью 80 и 50 Вт соответственно.

Кроме того, новинка оснащена сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, ИК-модулем, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69 и предустановленной ColorOS 15 на основе Android 15. Размеры устройства достигают 162.73x76.55x7.55 мм, а вес — 197 г. На выбор покупателю предлагаются варианты, выполненные в фиолетовом (Butterfly Purple), чёрном (Midnight Black) и розовом (Starlight Pink) цветах.

Предварительная цена Oppo Reno 13 Pro за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ составляет 3499 юаней (485 долларов США), а модификация 12 ГБ + 512 ГБ предлагается за 3799 юаней (525 долларов США). С конфигурациями 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ ситуация не совсем ясна, так как для обеих указан ценник в 4099 юаней (565 долларов США).

Официальная презентация смартфонов Oppo серии Reno 13 запланирована на 25 ноября.

#oppo #reno 13 #reno 13 pro
Источник: gizmochina.com
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Смартфоны Oppo Reno 13 будут работать на чипсете Dimensity 8350
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