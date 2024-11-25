Утверждается, что новинки получат SoC Exynos.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip FE, который должен стать более дешёвой версией стандартного Z Flip, продолжает обрастать подробностями благодаря сообщению информатора Jukanlosreve, раскрывшего чипсет, которым будет оснащена новинка, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip FE получит чип Exynos 2400e. Чуть ранее данный чипсет неплохо показал себя в Galaxy S24 FE, практически не отставая от Exynos 2400 в повседневных задачах.

Ещё одна интересная деталь в сообщении информатора — это оснащение Galaxy Z Flip7 чипом Exynos 2500. С учётом недавних новостей о производственных проблемах Samsung, данное утверждение намекает на то, что южнокорейский гигант зарезервирует собственные SoC для складных смартфонов, в то время как серия Galaxy S25, как предполагается, будет оснащена Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.