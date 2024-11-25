Последние несколько дней Windows 11 демонстрирует пользователям уведомления, предлагающие приобрести игру Black Ops 6 Vault Edition, или получить расширенную защиту с Microsoft Defender.

Помимо полноэкранных баннеров с рекламой Windows 11, которые Microsoft вновь решила демонстрировать пользователям Windows 10, аргументировав свои действия заботой о клиентах, журналисты Windows Latest заметили ещё два рекламных объявления, появившихся теперь уже в Windows 11.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что последние несколько дней Windows 11 демонстрирует пользователям уведомления, предлагающие приобрести игру Black Ops 6 Vault Edition — при нажатии на кнопку «Купить сейчас» (Buy Now) откроется магазин Microsoft Store со страницей продукта, а противоположная кнопка закроет рекламное объявление, которое появится в течение последующих дней.

Ещё одно предложение от Microsoft, с которым могут столкнуться пользователи Windows 11, касается приложения Microsoft Defender — хотя в ОС уже имеется встроенный сервис «Защитник Windows» (Windows Defender), обеспечивающий защиту от угроз, софтверный гигант предлагает воспользоваться своим платным продуктом, работающим при наличии подписки на Microsoft 365 и имеющим расширенные возможности по контролю за безопасностью устройств как под управлением Windows, так и Android.

Рекламный материал предлагает получить расширенную защиту благодаря Microsoft Defender и при согласии пользователя открывает специальную веб-страницу, где можно приобрести подписку на Microsoft 365.

Источник фото: Windows Latest

Несмотря на заявления Microsoft о том, что компания заботится о своих клиентах, целый ряд пользователей выказывает недовольство относительно стратегии компании, выраженной в навязчивой рекламе своих продуктов.