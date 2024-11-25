Повышение цены может быть оправдано более высокими характеристиками.

Флагманские смартфоны нового поколения стали заметно дороже своих предшественников, что производители объясняли увеличением затрат на разработку и производство. А ряд информаторов добавил к этому повышение цен на новые топовые чипсеты Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400. Данная тенденция не обошла стороной и предстоящий Redmi K80 Pro, который, как говорит на платформе Weibo глава суббренда Redmi Ван Тенг Томас, тоже подорожает, пишет сайт NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Redmi

Сообщается, что из слов высокопоставленного представителя Redmi следует, что стоимость Redmi K80 Pro в китайской рознице будет стартовать от 4000 юаней (552 долларов США), что заметно выше цены модели предшествующего поколения, Redmi K70 Pro, начинавшейся от 3299 юаней (455 долларов США).

Конечно, увеличившийся ценник новинки может быть оправдан качественным экраном, ёмкой батареей и повышенной производительностью, благодаря наличию высокопроизводительного чипсета Snapdragon 8 Elite, дополненного выделенным чипом D1, а также высокой энергоэффективностью и мощной системой охлаждения.

Чуть ранее в сеть Интернет утекла информация о возможностях Redmi K80 Pro в современных играх, в которых новинка обеспечила высокой показатель.

Официальная презентация смартфонов серии Redmi K80 в Китае должна состояться 27 ноября текущего года. На мировом рынке новинки ожидаются как линейка Poco F7.