Смартфон демонстрирует высокие результаты.

Уже через несколько дней состоится запуск новой линейки смартфонов Redmi K80, которая продолжает обрастать подробностями относительно своих возможностей и характеристик — сегодня информатор Digital Chat Station поделился результатами тестов Pro-версии в нескольких играх и паре бенчмарков, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Как сообщает информатор, в одноядерном и многоядерном тесте Geekbench смартфон Redmi K80 Pro набирает 3050 и 9216 баллов соответственно, а в бенчмарке Steel Nomad Light, отображающем производительность встроенного графического процессора, демонстрирует результат в 2441 балл.

В играх новинка обеспечивает высокую частоту кадров при низком потреблении энергии — в частности, в Genshin Impact показатель смартфона составил 59.9 fps при 4.22 Вт, в Honor of Kings со сверхвысокими настройками качества графической составляющей достиг 120 fps при 3 Вт, а в Honkai Impact 3rd благодаря параллелизму суперкадров превысил 121 fps при 3.58 Вт.

Также информатор сообщает, что для эффективного отвода излишков тепла новинка может оснащаться системой охлаждения с двумя контурами площадью 5400 мм², что позволяет обеспечить стабильность и повысить производительность в требовательных задачах.

Ранее было подтверждено, что смартфон Redmi K80 Pro получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite и выделенный игровой графический чип D1. Кроме того, новинка должна обзавестись панелью M9 с разрешением 2K, пиковой яркостью 1800 нит и затемнением постоянным током, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и защитой от пыли и воды по стандарту IP68/IP69.

Также смартфону приписывается наличие 50-Мп основной камеры с оптической стабилизацией изображения, дополненной 32-Мп сверхширокоугольным объективом и 50-Мп телеобъективом с 2.6-кратным оптическим зумом, 20-Мп камеры для селфи и видеозвонков, а также аккумулятора на 6000 мА·ч с быстрой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядкой.

Запуск серии Redmi K80 в Китае состоится 27 ноября текущего года.