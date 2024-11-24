За последние несколько лет только TU112 в RTX 2080 Ti превосходит новинку по площади.

Компания Nvidia готовится к предстоящему анонсу своих видеокарт нового поколения GeForce RTX 50, держа в тайне их характеристики, но информация о новинках всё же просачивается из неофициальных источников — свежая утечка от информатора MEGAsizeGPU говорит о том, что флагманская модель новой серии получит один из самых больших GPU, когда-либо использовавшихся Nvidia для своих видеоадаптеров, пишет издание TechSpot.

Источник фото: Tom's Hardware/Nvidia

По данным информатора, размеры кристалла графического процессора GB202, который используется в GeForce RTX 5090, составляют 24x31 мм, то есть его площадь достигает 744 мм², что на 22% больше по сравнению с чипом AD102, применяющимся в модели предшествующего поколения, GeForce RTX 4090. Отмечается, что за последние несколько лет только графический процессор TU102, используемый в RTX 2080 Ti, характеризовался более внушительной площадью, составляющей 754 мм².

Более ранние утечки предполагают, что GeForce RTX 5090 обзаведётся 21760 ядрами CUDA, 32 ГБ памяти GDDR7 28 Гбит/c и 512-битной шиной, что является заметной прибавкой по сравнению с GeForce RTX 4090, обладающей 16384 ядрами CUDA, 24 ГБ более медленной памяти GDDR6X 21 Гбит/c и 384-битной шиной. Также новинке приписывают наличие PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1a.

Чуть ранее стало известно, что новая модель может оказаться заметно дороже своей предшественницы.