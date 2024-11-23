Кроме того, новинки получат ряд улучшений.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску своего нового поколения флагманских смартфонов Galaxy S25, пока что не раскрывая каких-либо подробностей относительно характеристик и цен будущих новинок, поэтому остаётся полагаться лишь на информаторов, которые продолжают публиковать данные, проливающие свет на некоторые особенности новых моделей — как пишет издание NotebookCheck, в распоряжении греческого сайта Techmaniacs оказалась информация, раскрывающая ключевые спецификации и цены новинок.

Источник фото: NotebookCheck/SK/YouTube

Если предыдущие утечки сообщали, что стоимость смартфонов серии Galaxy S25 по сравнению с предшественниками возрастёт, что связывали с увеличившимися производственными затратами, то издание Techmaniacs опровергает эту информацию, утверждая, что цены на новинки останутся на том же уровне, что и у предшественников на старте продаж.

Также отмечается, что покупателей, сделавших предварительный заказ базовой модели серии Galaxy S25 с накопителем на 256 ГБ, ждёт приятный бонус — объём хранилища будет удвоен (до 512 ГБ) совершенно бесплатно.

Кроме того, греческий сайт публикует ряд характеристик, о которых ранее уже сообщалось — в частности, говорится о наличии у новинок флагманского чипсета нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite и как минимум 12 ГБ оперативной памяти, а также об обновлённой 50-Мп сверхширокоугольной камере у версии Ultra.

Остальные же характеристики, как утверждается, не претерпят заметных изменений, что намекает на использование в моделях Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra тех же дисплеев, аккумуляторных батарей, быстрых зарядок, что и у предшественников.

Ожидается, что линейка Galaxy S25 будет официально представлена в начале следующего года и даст старт развёртыванию стабильной версии обновления One UI 7, которое, согласно утечке, должно быть выпущено в виде бета-версии для ряда моделей Samsung в ближайшие дни.