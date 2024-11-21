Новинка похожа на предшественника, но отличается некоторыми особенностями.

Уже через несколько дней компания Huawei должна представить сразу несколько своих мобильных устройств и гаджетов, одним из которых станет складной смартфон Mate X6, уже появившийся на площадке Vmall, благодаря чему можно оценить дизайн и некоторые характеристики новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Судя по представленному изображению, внешне задняя панель складного смартфона Huawei Mate X6 весьма напоминает предшественника, имея круглый блок, вмещающий четыре камеры, но отличается изменённым положением перископического объектива. Кроме того, заметна плоская клавиша питания, которая, судя по всему, будет совмещать в себе функции сканера отпечатков пальцев.

Представленная на изображении модификация в цветовом исполнении Red Leather визуально похожа на оформление смартфона с тройным складыванием Huawei Mate XT Ultimate, а версия Nebula Ash получила стеклянную отделку. Помимо двух цветовых вариантов, появившихся на изображении, будут представлены и версии в чёрном, белом и голубом оформлениях.

Потенциальный покупатель Mate X6 сможет выбрать из трёх доступных конфигураций оперативной и постоянной памяти — 12 ГБ+512 ГБ, 16 ГБ+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ.

Официальная презентация складного смартфона Huawei Mate X6 состоится совместно с другими новинками производителя 26 ноября текущего года.