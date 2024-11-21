Компания продолжает разбираться с данной неполадкой.

В процессе развёртывания новейшей версии Windows 11 24H2 компания Microsoft столкнулась с целым рядом ошибок и проблем, которые решает до сих пор — некоторые из них приводят к полному зависанию системы и появлению «синих экранов» (BSOD), что заставило софтверного гиганта заблокировать возможность обновления в случаях, если система находится «в зоне риска», но порой встречаются и не слишком опасные, но всё же способные доставить определённые неприятности баги.

Источник фото: Neowin

Недавно задокументированная Microsoft проблема относится ко второй группе — как сообщает издание Neowin, софтверный гигант описал выявленный в Windows 11 24H2 баг, которому подвержены игровые системы, использующие USB-ЦАП. Проблема заключается в том, что при определённых условиях громкость звука внезапно повышается до 100%, что, конечно, понравится далеко не всем.

По словам Microsoft, баг со звуком в Windows 11 24H2 может возникнуть при соответствии системы одному или нескольким критериям:

используется внешняя звуковая карта Creative Sound BlasterX G6 USB;

игровая система вручную переводится в спящий режим, а затем выводится из него;

пользователь регулирует громкость внешней звуковой карты, а затем резко отключает её от системы;

внешняя звуковая карта подключается пользователем к системе, а затем резко отключается.

Компания отмечает, что выявить данный баг можно только опытным путём — система не предупреждает пользователя какими-либо сообщениями о повышении громкости до 100%, поэтому узнать о данном процессе можно только непосредственно столкнувшись с ним.

Как выяснили специалисты Microsoft, проблема со звуком возникает из-за проблемы синхронизации в службе «AudioEndPointBuilder». В настоящее время компания продолжает изучать данный баг, обещая опубликовать все подробности в будущем.