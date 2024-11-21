Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Microsoft подтверждает наличие проблемы с повышением громкости до 100% в Windows 11 24H2
Компания продолжает разбираться с данной неполадкой.

В процессе развёртывания новейшей версии Windows 11 24H2 компания Microsoft столкнулась с целым рядом ошибок и проблем, которые решает до сих пор — некоторые из них приводят к полному зависанию системы и появлению «синих экранов» (BSOD), что заставило софтверного гиганта заблокировать возможность обновления в случаях, если система находится «в зоне риска», но порой встречаются и не слишком опасные, но всё же способные доставить определённые неприятности баги.

Источник фото: Neowin

Недавно задокументированная Microsoft проблема относится ко второй группе — как сообщает издание Neowin, софтверный гигант описал выявленный в Windows 11 24H2 баг, которому подвержены игровые системы, использующие USB-ЦАП. Проблема заключается в том, что при определённых условиях громкость звука внезапно повышается до 100%, что, конечно, понравится далеко не всем.

По словам Microsoft, баг со звуком в Windows 11 24H2 может возникнуть при соответствии системы одному или нескольким критериям:

  • используется внешняя звуковая карта Creative Sound BlasterX G6 USB;
  • игровая система вручную переводится в спящий режим, а затем выводится из него;
  • пользователь регулирует громкость внешней звуковой карты, а затем резко отключает её от системы;
  • внешняя звуковая карта подключается пользователем к системе, а затем резко отключается.

Компания отмечает, что выявить данный баг можно только опытным путём — система не предупреждает пользователя какими-либо сообщениями о повышении громкости до 100%, поэтому узнать о данном процессе можно только непосредственно столкнувшись с ним.

Как выяснили специалисты Microsoft, проблема со звуком возникает из-за проблемы синхронизации в службе «AudioEndPointBuilder». В настоящее время компания продолжает изучать данный баг, обещая опубликовать все подробности в будущем.

#windows 11 24h2
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Опубликован свежий список проблем, блокирующих обновление Windows 11 24H2
Ряд пользователей не может установить проблемный апдейт KB5046617 в Windows 11 24H2, но есть решение
Новые «Параметры» в Windows 11 24H2 не дают изменить часовой пояс — в Панели управления проблем нет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
30
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
6
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
10
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+
Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
+
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
4
В октябре россияне потратили свыше 500 миллиардов рублей на покупку авто
+
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
9
Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed
2
Благодаря стажеру Valve избежала банкротства перед релизом Half-Life 2
3
Информатор опубликовал список из нескольких десятков моделей Samsung с поддержкой One UI 7
+
Samsung Galaxy A56 5G предложит зарядку уровня флагманов в средней ценовой категории
+
Российский «Кинжал» оказался серьезной угрозой для системы Patriot
7
Эксперт по ИИ предупреждает о рисках OpenAI o1 и призывает к строгому регулированию новой модели
2
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
2
Танк Т-90М «Прорыв» показал свою эффективность в противостоянии с западной техникой
3
Российские ПВО перехватили редкий британский дрон T150 Malloy на передовой
1
Минобороны Франции будет «захватывать опасные космические объекты» на низкой орбите
+

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
251
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
23
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
14
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
6
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
15
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
116
Как правильный маркетинг помогает продавать провальные видеокарты NVIDIA и AMD
8

Сейчас обсуждают

Александр
09:06
Просто такой вопрос к уродцам беспринципным: Почему Россия, забирающая свои исконные территории находится под санкциями, а израиль захватывающие чужие, никогда не принадлежащие еврелии территории нет?...
Захарова предупредила Запад об адекватном и ощутимом ответе на удары вглубь РФ
Nvidia&Intel Hater
09:06
У него прям потоком пошло.как из говномета.Поц на 6 остановился дебиане.наши мысли что он до первого пойдет не подтвердились.Когда коту делать нечего он яйки лижет.а чумба доисторические дистрибутивы ...
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
sumrack
09:04
ты смешон хохлосвин))
NYT: Сегодняшние ВСУ часто попадают в окружения и несут большие потери
Чато --- Бот
09:02
И шо, Зеля, готов лапки кверху задрать? Ан фигушки, война - до последнего кастрюлеголового скакуаса, как и было задумано.
Fox News: У Украины пока нет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 1991 года
Егор Гришин
08:59
Чёт какая то дешёвая рекламка от зелёных, "плавный и захватывающий опыт"... В сралкере... Автор, чисти зубы лучше, без мятных конфет на улицу не выходи
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
Fadylw87
08:58
Спроси у своих хрюкобратьев
NYT: Сегодняшние ВСУ часто попадают в окружения и несут большие потери
Александр
08:57
Лучше бы отменили, чем выпускать полуготовое г.))
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
Павел Хамлов
08:56
Права доступа на флешке проверь, гений ты наш.
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
erno
08:54
А вчерашние ВСУ?. В здешних новостях другого не увидите.
NYT: Сегодняшние ВСУ часто попадают в окружения и несут большие потери
Александр
08:53
Давно пора было это сделать.
В ответ на американские санкции Россия ограничила экспорт урана в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем