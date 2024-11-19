Компания Apple славится длительной поддержкой своих продуктов, но рано или поздно производителю всё же приходится отказываться от устаревших моделей, что на этот раз произошло с поддержкой резервного копирования iCloud на старых iPhone и iPad.
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Как сообщает издание MacRumors, компания приступила к рассылке уведомлений своим клиентам, в которых говорится о том, что после 18 декабря 2024 года для дальнейшего использования функции резервного копирования iCloud понадобится устройство с ОС не ниже iOS 9, а модели с iOS 5 по iOS 8 лишаются поддержки.
После указанной даты использование резервного копирования iCloud для старых моделей будет заблокировано. Кроме того, все резервные копии будут более недоступны, поэтому пользователям, модели которых попадают в указанные категории, необходимо учесть эти изменения. Конечно, данные, хранящиеся непосредственно на устройствах, затронуты не будут.
Для дальнейшего использования данной функции, владельцам моделей поддерживающих iOS 9 или выше, рекомендуется не затягивать с обновлением. Также отмечается, что в любом случае остаётся возможность создания резервной копии вручную — для этого можно использовать iTunes, Finder или Apple Devices.
Предполагается, что отказ от поддержки iOS 8 и предыдущих версий ОС связан с внедрением CloudKit для резервного копирования iCloud, начиная с iOS 9.