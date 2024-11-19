Пользователи могут обновиться до iOS 9 и старше или использовать другие возможности создания резервных копий.

Компания Apple славится длительной поддержкой своих продуктов, но рано или поздно производителю всё же приходится отказываться от устаревших моделей, что на этот раз произошло с поддержкой резервного копирования iCloud на старых iPhone и iPad.

Источник фото: MacRumors

Как сообщает издание MacRumors, компания приступила к рассылке уведомлений своим клиентам, в которых говорится о том, что после 18 декабря 2024 года для дальнейшего использования функции резервного копирования iCloud понадобится устройство с ОС не ниже iOS 9, а модели с iOS 5 по iOS 8 лишаются поддержки.

После указанной даты использование резервного копирования iCloud для старых моделей будет заблокировано. Кроме того, все резервные копии будут более недоступны, поэтому пользователям, модели которых попадают в указанные категории, необходимо учесть эти изменения. Конечно, данные, хранящиеся непосредственно на устройствах, затронуты не будут.

Для дальнейшего использования данной функции, владельцам моделей поддерживающих iOS 9 или выше, рекомендуется не затягивать с обновлением. Также отмечается, что в любом случае остаётся возможность создания резервной копии вручную — для этого можно использовать iTunes, Finder или Apple Devices.

Предполагается, что отказ от поддержки iOS 8 и предыдущих версий ОС связан с внедрением CloudKit для резервного копирования iCloud, начиная с iOS 9.