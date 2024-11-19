Некоторые клиенты компании обеспокоены в связи с выявлением данной проблемы.

Новейшие ИИ-чипы поколения Blackwell от Nvidia стали причиной возникновения проблем в работе серверов ряда компаний, что связано с их заметным нагревом — об этом сообщило издание The Information, пишет новостное агентство Reuters.

Источник фото: Bleeping Computer

Сообщается, что проблемы с излишним нагревом графических процессоров Blackwell наблюдаются в том случае, если чипы объединены в серверных стойках, рассчитанных на установку до 72 единиц.

Отмечается, что Nvidia несколько раз обращалась к своим клиентам по данному поводу, предлагая изменить конструкцию серверных стоек с целью устранения температурных аномалий. К сожалению, в отчёте не указывается, что конкретно предлагал производитель и какие действия были предприняты со стороны клиентов.

Хотя представитель Nvidia заявил агентству Reuters, что подобные ситуации вполне соответствуют нормальному рабочему процессу, некоторые клиенты производителя, по данным The Information, обеспокоены данной ситуацией, считая, что задержки могут негативно повлиять на развёртывание новых центров обработки данных.

Чипы Blackwell, предназначенные для обеспечения эффективной работы продуктов, использующих технологии искусственного интеллекта, были представлены Nvidia ещё в марте текущего года. Производитель обязался начать поставки новых чипов во втором квартале с целью скорейшего удовлетворения спроса со стороны своих клиентов, но, судя по всему, процесс развёртывания может несколько затянуться в связи с обнаруженными проблемами.