Посредственные показатели могут быть связаны с тестированием предсерийного экземпляра.

Компания Xiaomi работает над своей новой линейкой смартфонов Redmi K80, один из представителей которой сегодня появился в базе данных Geekbench, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi (отред.)

В бенчмарке фигурирует экземпляр с модельным номером 24122RKC7C и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что указывает на Redmi K80 Pro. Несмотря на наличие топового чипа и 16 ГБ оперативной памяти новинка не смогла продемонстрировать высокие результаты, ограничившись лишь 2753 баллами в одноядерном тесте и 8460 очками в многоядерном, хотя другие модели с аналогичным чипсетом без проблем набирают более 3100 и 10 000 баллов соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Чуть ранее похожие результаты продемонстрировала стандартная модель Samsung Galaxy S25, оснащённая специальной версией SoC, Snapdragon 8 Elite for Galaxy, способной достигать более высоких тактовых частот по сравнению с обычным вариантом — до 4.47 ГГц.

Низкая производительность может быть связана с целым рядом причин и, как ожидается, будет повышена после дебюта новинок благодаря оптимизациям.

По данным информаторов, помимо флагманского чипсета, Redmi K80 Pro обзаведётся OLED-панелью с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 120 и 50 Вт соответственно, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, дополненной 32-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп телеобъективом с 2.6-кратным оптическим зумом на задней панели, 20-Мп селфи-камерой, пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68, с металлической средней рамкой и предустановленной HyperOS 2.

Предполагается, что Redmi K80 Pro со стартовой ценой 3499 юаней (485 долларов США) станет самым дешёвым смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Elite, отобрав данный титул у Realme GT7 Pro, оценённого в 3699 юаней (510 долларов США).

На рынке Китая Redmi K80 Pro должен появиться в ближайшее время, а на международной арене новинка, как ожидается, будет представлена под названием Poco F7 Ultra уже в следующем году.