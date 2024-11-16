Новая функция расширит возможности пользователей.

Компания Samsung, как полагается, уже близка к тому, чтобы дать старт предварительному тестированию долгожданного обновления One UI 7, которое имеет целый ряд нововведений, в том числе интерактивные уведомления в режиме реального времени на экране блокировки — о новой функции рассказал информатор chuvn8888, пишет издание Neowin.

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Утверждается, что в One UI 7 будет реализована новая функция интерактивных уведомлений в режиме реального времени непосредственно на экране блокировки, которая будет относиться к Nowbar и станет доступна в настройках Nowcard.

Информатор сообщает, что благодаря новой функции пользователи получат возможность получать определённые данные, например, информацию с Google Maps, параметры состояния здоровья или обратный отсчёт, на экране блокировки.

Отмечается, что новая функция позволит исключить необходимость доступа к определённым приложениям или сообщениям в ряде случаев, обеспечив вывод необходимых данных непосредственно на экран блокировки, не вынуждая пользователей совершать лишних действий.

Ожидается, что One UI 7 с целым рядом изменений и улучшений, в том числе переработанным пользовательским интерфейсом и иконками, повышенной производительностью и отзывчивостью, усовершенствованными приложениями и новыми функциями, появится в качестве бета-версии уже на следующей неделе, в то время как развёртывание стабильной версии состоится в начале следующего года.