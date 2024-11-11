Первыми бета-версию обновления могут получить в США и Южной Корее, а чуть позже к ним присоединится и ряд других стран.

Долгожданное обновление One UI 7 может стать доступно для ряда обладателей смартфонов Samsung в виде бета-версии уже через несколько дней, на что намекает ряд утечек из хорошо зарекомендовавших себя ранее источников, пишет издание Gizmochina.

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По данным информатора Ice Universe, запуск бета-программы One UI 7 состоится после 17 ноября — первыми странами, в которых стартует фаза предварительного тестирования, станут США и Южная Корея.

Информатор Tarun Vats сообщает, что в Индии бета-версия обновления станет доступна в декабре, а издание 91mobiles добавляет, что Китай и ряд европейских стран примерно в это же время также получат доступ к One UI 7.

Согласно ряду утечек, One UI 7 на основе Android 15 станет крупнейшим обновлением и принесёт целый ряд изменений как в графической составляющей, улучшив дизайн пользовательского интерфейса и иконок встроенных приложений, так и в функциональной, оптимизировав ряд механизмов для более эффективного управления, в том числе одной рукой.

Кроме того, One UI 7 может обеспечить более высокую производительность, повысив отзывчивость и плавность пользовательского интерфейса, а также увеличенное время автономной работы и более эффективное управление ресурсами.

Ожидается, что программа предварительного тестирования One UI 7 продлится не слишком долго, так как в начале следующего года Samsung должна приступить к развёртыванию стабильной версии после выхода серии Galaxy S25.