Компания старается привлечь к своему новому продукту внимание как можно большего количества клиентов на фоне окончания официальной поддержки приложений «Почта» и «Календарь».

Несколько дней назад компания Microsoft напомнила о прекращении официальной поддержки приложений «Почта» и «Календарь» в Windows 11, порекомендовав мигрировать на обновлённое приложение Outlook, сочетающее в себе широкий набор функций, а сегодня перечислила ряд его преимуществ, которые, впрочем, соседствуют и с недостатками, пишет издание Windows Latest.

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Microsoft называет несколько причин, по которым Outlook кажется более предпочтительным выбором по сравнению с приложениями «Почта» и «Календарь» — софтверный гигант отмечает, что обновлённый продукт предоставляет ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта, которые помогут пользователям в написании электронных писем, обеспечивает повышенную безопасность, а также позволяет хранить письма в одном месте для получения быстрого доступа к ним.

Несмотря на перечисленные Microsoft преимущества, эксперт издания скептически отнёсся к ряду из них, отметив, что написание электронных писем без помощи ИИ не является сложной задачей для пользователей, знакомых с данным процессом.

При этом специалист высоко оценил новый пользовательский интерфейс и некоторые возможности обновлённого Outlook, но заметил и недостатки, в частности, указал на дополнительную нагрузку из-за используемой для приложения веб-оболочки и отсутствие ряда необходимых функций, которые Microsoft обещает добавить в будущем, а также особо выделил навязчивую рекламу, демонстрируемую пользователям.

К сожалению, «Почта» и «Календарь» доживают свои последние дни, так как с 1 января следующего года будут ограничены в функционале, поэтому пользователям придётся искать обходные пути для восстановления их возможностей или всё же перейти на Outlook.