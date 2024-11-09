В настоящее время запущен процесс перехода на новое приложение Outlook.

Компания Microsoft продолжает избавляться от устаревших, по её мнению, приложений, не забывая постоянно информировать об этом своих клиентов — совсем недавно софтверный гигант обновил свою документацию поддержки, добавив сообщение с напоминанием об окончании поддержки приложений «Почта», «Календарь» и «Люди» для Windows 11 после 31 декабря 2024 года, пишет издание Windows Latest.

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Сообщается, что после указанной даты данные приложения более не будут поддерживаться Microsoft, а пользователи будут лишены возможности отправлять и получать электронные письма. В качестве замены компания предлагает использовать обновлённое приложение Outlook для Windows 11.

При этом возможность просматривать данные в утративших официальную поддержку приложениях сохранится, но что именно произойдёт с ними в дальнейшем, пока неясно. Возможно, что Microsoft будет стараться как можно активнее привлекать внимание пользователей к Outlook, показывая баннер с предложением использовать более новое приложение при каждом запуске утилиты «Почта» и «Календарь», а позже и вовсе максимально затруднит к ним доступ.

Журналисты источника обратились за дополнительными подробностями к представителям Microsoft и получили ответ, что официальная поддержка приложений «Почта», «Календарь» и «Люди» прекратится 31 декабря 2024 года, а в настоящее время происходит процесс перехода на новый Outlook для Windows, поэтому все данные из устаревших приложений могут быть экспортированы в Outlook.

Отмечается, что приложение Outlook представляет собой обычную веб-версию, уступающую утилитам «Почта» и «Календарь» по ряду параметров, поэтому Microsoft придётся постараться, чтобы заинтересовать пользователей в обновлённом Outlook.