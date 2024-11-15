К счастью, у Samsung ещё есть время, чтобы устранить проблемы.

Запуск первой публичной бета-версии долгожданного обновления One UI 7 может произойти не слишком гладко в связи с наличием целого ряда багов — об этом сообщает информатор Ice Universe, пишет издание GSMArena.

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Ожидаемый ещё в июле-августе текущего года старт предварительного тестирования One UI 7 постоянно откладывался, что ряд информаторов связал с изменением стратегии компании Samsung, которая планирует выпустить продукт, лишённый серьёзных проблем даже на стадии бета-версии, но в свежем сообщении Ice Universe представлена иная ситуация.

Как утверждает информатор, даже в последней бета-версии обновления «XKB» содержится целый ряд проблем с анимацией, причём они возникли совсем недавно. Учитывая, что усовершенствованный пользовательский интерфейс и улучшенные анимации, как полагается, станут одним из ключевых нововведений в One UI 7, объём работ для реализации новых идей, судя по всему, достаточно большой, поэтому количество багов на первых этапах тестов может быть заметным.

Ice Universe отмечает, что Samsung может столкнуться со сложностями в процессе исправления ошибок, которых за последние несколько месяцев накопилось достаточно много, но считает, что оставшегося времени может вполне хватить.

Ожидается, что старт предварительному тестированию One UI 7 будет дан уже через несколько дней, о чём свидетельствует появление бета-версии обновления на сервере Samsung.