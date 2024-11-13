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Samsung уже подготовила тестовую сборку One UI 7 для Galaxy S24 Ultra
Бета-версия One UI 7 была обнаружена на сервере производителя.

Несколько дней назад информатор Ice Universe сообщил, что Samsung уже готова представить свою бета-версию долгожданного обновления One UI 7 на следующей неделе, а сейчас данное сообщение, судя по всему, подтверждается — как сообщает издание NotebookCheck, на сервере южнокорейского производителя была обнаружена предварительная версия One UI 7.

Источник фото: How-To Geek

Отмечается, что тестовая сборка обновления, размещённая на сервере Samsung, предназначается для модели Galaxy S24 Ultra, причём для её европейской версии, что означает скорый релиз One UI 7 не только для пользователей в Южной Корее и США, но и Европе. К сожалению, скачать её, судя по всему, пока не представляется возможным.

Ожидается, что предварительное тестирование обновления не будет ограничено лишь серией Galaxy S24, дав возможность оценить нововведения One UI 7, которых будет немало, включая изменённый дизайн и улучшенные функциональные возможности пользовательского интерфейса, повышенная производительность и отзывчивость, расширенные возможности настройки и ряд оптимизаций, и обладателям других моделей смартфонов Samsung.

Чуть ранее стало известно, что южнокорейский производитель запланировал провести ещё одну конференцию для разработчиков в текущем году — SDC Korea 2024 будет проведена на следующей неделе, 21 ноября. Некоторые информаторы считают, что данное мероприятие и станет стартовой точкой, знаменующей начало предварительного тестирования One UI 7.

#samsung #one ui 7
Источник: notebookcheck.net
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