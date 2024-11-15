Воспользоваться преимуществами ChatGPT в Windows отныне смогут все желающие.

Несколько недель назад команда разработчиков из OpenAI представила десктопную версию своего чат-бота ChatGPT для Windows, но воспользоваться её преимуществами могли только обладатели лицензий Plus, Team, Enterprise и Edu — сейчас компания исправляет данный недочёт, разрешив пользоваться своим приложением широкому кругу лиц без каких-либо ограничений, пишет издание Neowin.

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Как говорится в официальном сообщении OpenAI, десктопное приложение ChatGPT для Windows теперь доступно для всех пользователей. Также отмечается, что для более быстрого доступа к чат-боту можно воспользоваться сочетанием клавиш Alt+Пробел, а также использовать расширенный голосовой режим для получения быстрых ответов, не применяя при этом клавиатуру.

Чуть ранее OpenAI выпустила обновление для своего Windows-приложения, которое добавляет возможность настройки масштабирования текста при помощи клавиш Ctrl + или Ctrl -, изменения сочетания клавиш для вызова окна с ChatGPT, а также использования веб-камеры для прикрепления изображений непосредственно к разговору с чат-ботом. Кроме того, приложение обзавелось новой кнопкой для проверки обновлений.

В настоящее время приложение ChatGPT для Windows представляет собой предварительную версию, но к концу года разработчики планируют выпустить стабильный вариант.