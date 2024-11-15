Новинка будет чуть отличаться от предшественника.

Компания Samsung готовится расширить ассортимент своих смартфонов среднего класса серии Galaxy A моделями следующего поколения — чуть ранее в сети Интернет появились данные о предстоящих Galaxy A36 и Galaxy A56, а сейчас издание Android Headlines при поддержке информатора OnLeaks публикует рендеры Galaxy A26.

Ряд элементов дизайна, судя по опубликованным изображениям, новинка унаследует от модели предшествующего поколения, Galaxy A25 — смартфон Samsung Galaxy A26 сохраняет плоский дисплей с каплевидным вырезом для селфи-камеры и чуть выступающий «островок» на боковой грани, именуемый Key Island и вмещающий в себя качельку регулировки громкости и кнопку питания.

Дизайн задней панели новинки чуть изменился, в частности, модуль камеры, включающий в себя три объектива и соседствующий со светодиодной вспышкой, теперь имеет чётко выраженный выступ.

Разъёма для наушников на представленных изображениях обнаружить не удалось, поэтому обладателям смартфона, судя по всему, придётся использоваться разъём USB Type-C.

Примерные размеры Galaxy A26, рассчитанные изданием на основе рендеров и составляющие 164.0x77.5x7.7 мм, указывают на то, что новая модель будет выше и шире предшественницы при меньшей толщине. Также расчёты раскрывают примерные размеры экрана устройства — около 6.64 дюйма.

Источник фото: Android Headlines/OnLeaks

Чуть ранее новинка появилась в базе данных Geekbench с чипсетом Exynos 1280, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15.

Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy A26 будет предлагаться по схожей с моделью предшествующего поколения стоимости, которая на старте продаж была оценена в 300 долларов США.