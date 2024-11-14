Основная камера новинки останется без изменений.

Компания Samsung работает над своим новым смартфоном среднего класса Galaxy A36, который получит ряд изменений, в том числе улучшенную селфи-камеру, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал GalaxyClub.

Источник фото: GSMArena/OnLeaks/Giznext

Утверждается, что основную 50-Мп камеру смартфон Galaxy A36 унаследует от модели предшествующего поколения, Galaxy A35, в то время как возможности селфи-камеры заметно улучшатся благодаря применению нового датчика. Несмотря на то, что разрешение сенсора камеры на фронтальной панели новинки составит 12 Мп против 13 Мп у предшественницы, датчик новой модели, как сообщается, по ряду других характеристик будет заметно выигрывать.

Интересно, что модель Galaxy A56, согласно утечке, также обзаведётся 12-Мп селфи-камерой, причём её сенсор будет чуть лучше по сравнению с Galaxy A36, что соответствует её более премиальному статусу.

Точной информации о характеристиках других модулей камеры Galaxy A36 в настоящее время не имеется, но предполагается, что новинка унаследует 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 5-Мп макромодуль от предшественницы.

Появившийся чуть ранее в сети Интернет рендер Galaxy A36 указывает на то, что новая модель получит чуть изменённый дизайн задней панели с чётко обозначенным выступом камеры. В тесте Geekbench новинка была представлена с 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 15, а также чипсетом Qualcomm, характеристики которого соответствуют Snapdragon 6 Gen 3 или 7s Gen 2.

Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy A36 появится в первом квартале следующего года с ценником около 350-400 евро.