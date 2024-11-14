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OnePlus 13 получает функцию макросъёмки с выходом нового программного обновления
Производитель расширяет возможности своего флагманского смартфона.

Представленный в конце прошлого месяца в Китае флагманский смартфон OnePlus 13 обладает камерой с высокими характеристиками, а производитель расширяет её возможности, выпуская программное обновление, добавляющее функцию макросъёмки, сообщает издание Gizmochina.

Компания OnePlus приступает к развёртыванию обновления для OnePlus 13 с сегодняшнего дня и обещает, что к 17 ноября все устройства должны его получить. Собственноручно проверить наличие апдейта обладатели смартфона могут в разделе «Обновление программного обеспечения» в меню «Настройки» — «Система и обновления».

Источник фото: NotebookCheck/OnePlus

После обновления обладатели OnePlus 13 получат доступ к функции макросъёмки на своих устройствах, нажав на значок «маленького лепестка» в приложении камеры.

Помимо макросъёмки, новинка обладает широкими возможностями благодаря наличию основной 50-Мп камеры с датчиком Sony LYT-808 и оптической стабилизации изображения, 50-МП сверхширокоугольного модуля с углом обзора 120 градусов, снабжённым сенсором Samsung S5KJN5, и перископического телеобъектива с датчиком LYT-600 и трёхкратным оптическим зумом.

Кроме того, совместно с Hasselblad производитель оснастил свою флагманскую модель дополнительными технологиями, улучшающими обработку изображений, в том числе «AI De-glare» для уменьшения отражений от стекла и «Shadowless Snap» для захвата движения, как в линейке Find X8.

Кроме того, новинка снабжается микроизогнутой 6.82-дюймовой OLED-панелью 8T LTPO от BOE с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц, высокопроизводительным чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дополненным собственным движком Tidal Engine для улучшения игрового процесса, кремниево-углеродной аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч и мощной системой охлаждения Tiangong Cooling System Pro второго поколения с испарительной камерой площадью 9925 мм².

В Китае стоимость OnePlus 13 стартует от 4499 юаней (631 доллар США), а мировые продажи могут начаться в декабре текущего года.

#oneplus 13
Источник: gizmochina.com
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