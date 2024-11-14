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Установка апдейта KB5046633 в Windows 11 23H2 приводит к предупреждению об окончании поддержки
Официально Windows 11 23H2 поддерживается до ноября 2025 года.

В рамках ноябрьского Patch Tuesday компания Microsoft устранила несколько ошибок в ОС Windows 10 и Windows 11, но некоторые пользователи столкнулись с новыми проблемами — после обновления Windows 11 23H2 внезапно стала сообщать, что дата окончания её официальной поддержки уже наступила, что озадачило пользователей, учитывая, что данное событие должно было произойти лишь в ноябре следующего года.

Источник фото: Neowin

Как пишет издание Neowin, после установки апдейта KB5046633 в Центре обновления Windows отображается сообщение о необходимости установки новой версии Windows, так как текущая официально не поддерживается. Интересно, что данное предупреждение демонстрируется клиентам, использующим Windows 11 23H2, поддержка которой, согласно официальной документации, для редакций Home и Pro истечёт лишь 11 ноября 2025 года.

Источник фото: Neowin/Reddit

Кроме того, в сообщении указывается ссылка, которая по неизвестной причине ведёт на материал, посвящённый окончанию поддержки Windows 10, несмотря на то, что на ПК установлена Windows 11.

В последнее время Microsoft усиливает меры, направленные на повышение заинтересованности клиентов в переходе на Windows 11, в частности на её новейшую версию 24H2, которая, к сожалению, до сих пор имеет целый ряд проблем, поэтому свежий баг может быть каким-то образом связан с данной стратегией.

#windows 11 23h2 #kb5046633
Источник: neowin.net
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