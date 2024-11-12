Компания Microsoft продолжает работу над расширенными ИИ-возможностями под новым брендом, который ещё официально не представлен.

Несколько недель назад журналисты издания Windows Latest обнаружили, что Microsoft работает над внедрением своего нового бренда «Windows Intelligence», который соберёт целый ряд ИИ-функций в Windows 11 воедино, а сегодня появились новые подробности данной инициативы.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что Microsoft готовит новую страницу Windows Intelligence, которая в настоящий момент является скрытой функцией Windows под названием Generative AI — она представляет собой набор опций для контроля за доступом различных приложений к функциям генеративного ИИ.

Как видно на представленном скриншоте, первый переключатель позволяет пользователям включать или выключать возможность доступа приложений к функциям ИИ, вторая опция даёт возможность контролировать, какие именно утилиты смогут воспользоваться генеративным ИИ, а раздел «Недавняя активность», расположенный на третьей позиции, позволит ознакомиться с действиями того или иного приложения, запрашивающего доступ к функциям ИИ.

Источник фото: Windows Latest

Кроме того, пользователь сможет глобально включить или отключить возможность использования генеративного ИИ в системе, либо же произвести данные действия для конкретной учётной записи.

Интересно, что название Windows Intelligence перекликается с уже известным брендом Apple Intelligence, под которым конкурент Microsoft продвигает свои продукты с использованием искусственного интеллекта.

В настоящее время неизвестно, когда именно Microsoft планирует представить Windows Intelligence, но предполагается, что это может произойти в конце текущего или начале следующего года.