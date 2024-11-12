Несколько недель назад журналисты издания Windows Latest обнаружили, что Microsoft работает над внедрением своего нового бренда «Windows Intelligence», который соберёт целый ряд ИИ-функций в Windows 11 воедино, а сегодня появились новые подробности данной инициативы.
Источник фото: PCMag/Microsoft
Сообщается, что Microsoft готовит новую страницу Windows Intelligence, которая в настоящий момент является скрытой функцией Windows под названием Generative AI — она представляет собой набор опций для контроля за доступом различных приложений к функциям генеративного ИИ.
Как видно на представленном скриншоте, первый переключатель позволяет пользователям включать или выключать возможность доступа приложений к функциям ИИ, вторая опция даёт возможность контролировать, какие именно утилиты смогут воспользоваться генеративным ИИ, а раздел «Недавняя активность», расположенный на третьей позиции, позволит ознакомиться с действиями того или иного приложения, запрашивающего доступ к функциям ИИ.
Источник фото: Windows Latest
Кроме того, пользователь сможет глобально включить или отключить возможность использования генеративного ИИ в системе, либо же произвести данные действия для конкретной учётной записи.
Интересно, что название Windows Intelligence перекликается с уже известным брендом Apple Intelligence, под которым конкурент Microsoft продвигает свои продукты с использованием искусственного интеллекта.
В настоящее время неизвестно, когда именно Microsoft планирует представить Windows Intelligence, но предполагается, что это может произойти в конце текущего или начале следующего года.