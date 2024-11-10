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Специалист приобрёл и разобрал редкий прототип iPhone с уникальными особенностями
Новинка имеет уникальную компоновку материнской платы и ряд других отличий от стандартных моделей.

Производители обычно тестируют новые функции своих устройств на специальных прототипах, один из которых и попал в руки AppleDemoYT, оказавшись весьма необычным экземпляром, пишет издание Neowin.

Интересно, что специалист приобрёл этот весьма необычный прототип у китайского продавца, который понятия не имел, что это за устройство, отметив лишь, что он раздобыл его на заводе по переработке электроники.

Беглый осмотр прототипа iPhone раскрывает ряд его отличительных особенностей — на задней панели устройства привычный логотип «яблока» заменён на другой символ, а именно Vesica Piscis, представляющий собой фигуру, образованную пересечением двух одинаковых кругов, и имеющий древнюю историю. Ранее данный символ встречался во внутренних документах Apple, связанных, в частности, с прототипом AirTag.

Устройство имеет лишь одну длинную кнопку регулировки громкости вместо привычных двух, что может указывать на тестирование новой технологии тактильной обратной связи в рамках проекта «Bongo».

На боковой грани экземпляра располагается гравировка, содержащая в себе техническую информацию, в том числе кодовое имя «RANGER», что, предположительно, означает прохождение прототипом проверок на прочность, а часть надписи «DROP2.5» намекает на то, что устройство было испытано на падения с высоты 2.5 метра.

Смартфон успешно проходит инициализацию при включении через последовательный порт, демонстрируя сообщение «MCU Init Done», указывающее на готовность микроконтроллера к работе. Интересно, что он идентифицирует себя под именем «Bender», как и некоторые другие устройства Apple, предназначенные для тестов, что, судя по всему, является отсылкой к мультсериалу «Футурама».

Разобрав прототип, специалист отметил уникальную компоновку его материнской платы, а также сочетание деталей от iPhone 13 и iPhone 14. Некоторые компоненты устройства, в том числе камеры и микрофон, представляют собой обычные пластиковые заглушки.

Источник фото: AppleDemoYT/X

По словам эксперта, данный экземпляр, судя по всему, являлся тестовым стендом для испытания технологии тактильной обратной связи, хотя некоторые наработки могли использоваться и в iPhone 14.

#iphone
Источник: neowin.net
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