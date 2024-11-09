От флагманской новинки ожидают высоких результатов в фотосъёмке.

Несколько недель назад компания Oppo представила свои топовые модели Find X8 и Find X8 Pro в Китае, но готовит ещё один флагманский смартфон новой линейки, Find X8 Ultra, подробности о котором публикует информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Oppo Find X8 Ultra получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 6.82-дюймовый дисплей, представленный панелью BOE X2 LTPO OLED, аналогичной OnePlus 13, с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Система камер Hasselblad новинки, по данным информатора, будет представлена основным однодюймовым датчиком, дополненным парой перископических телеобъективов с чуть изменившимся фокусным расстоянием.

Более ранняя утечка сообщала о том, что Oppo Find X8 Ultra, как и его предшественник, получит систему из четырёх камер на задней панели, каждая из которых будет иметь разрешение 50 Мп, а перископические телеобъективы обеспечат трёхкратный и шестикратный оптический зум, соответственно.

Кроме того, новинке приписывается наличие пылевлагозащищённого корпуса, соответствующего стандарту IP68/IP69, и одноточечного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, а также многоспектрального датчика Hasselblad.

Учитывая, что модель предшествующего поколения, Find X7 Ultra, занимает высокие места в рейтинге DxOMark, от новинки ждут ещё более впечатляющих достижений. Ожидается, что официальная презентация Oppo Find X8 Ultra состоится в Китае в январе следующего года.