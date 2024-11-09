Серия iPhone 18 должна дебютировать в 2026 году.

После целого ряда утечек о смартфонах Apple серии iPhone 17, которые должны дебютировать осенью следующего года, в сети Интернет начинают появляться и данные, указывающие на новые возможности следующей линейки, iPhone 18.

Как сообщает издание Neowin, аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что высококлассная модель серии iPhone 18 (вероятно, iPhone 18 Pro Max), которая выйдет в 2026 году, получит основную камеру с переменной апертурой, что значительно расширит возможности фотосъёмки.

Смартфоны под управлением ОС Android с технологией переменной апертуры основной камеры, на глобальном рынке были впервые представлены компанией Samsung в 2018 году с её серией Galaxy S9 — благодаря данной функции, в зависимости от определённых погодных условий, выражающихся в различной степени освещённости, могла применяться большая или меньшая диафрагма, что позволяло улучшать качество фотографии.

Источник фото: Neowin

В дальнейшем Samsung отказалась от данной технологии, но эту идею подхватили её коллеги, в частности, Huawei, Xiaomi, Honor и другие, ряд из которых используют её в настоящее время в своих топовых моделях. Если информация подтвердится, то Apple присоединится к этим компаниям.

Основным поставщиком затворов для Apple, как утверждает специалист, станет Sunny Optical, имеющая многолетний опыт в данной области, а Luxshare — вторичным, в то время как объективы с переменной апертурой будут поставлять Largan Precision и та же Luxshare.