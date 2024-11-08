Смартфон продемонстрировал впечатляющий результат.

Производители флагманских смартфонов, запуск которых запланирован на ближайшее время, принялись наперебой хвастаться результатами тестов своих новых моделей в бенчмарке AnTuTu – чуть ранее в сети Интернет появились данные о высоких показателях Redmi K80 Pro, который преодолел предел в 3 млн баллов, а сейчас было заявлено о более впечатляющих возможностях топовой модели под брендом Red Magic.

Как сообщает издание Gizmochina, флагманский смартфон Red Magic 10 Pro+, имеющий модельный номер NX789J, в бенчмарке AnTuTu добился поразительного результата, набрав 3 116 126 баллов, что объясняется наличием высокопроизводительного чипсета нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителя UFS 4.0 объёмом 1 ТБ.

Источник фото: Gizmochina

Немаловажным фактором, положительно влияющим на производительность, также является оснащение устройства мощной системой охлаждения ICE X Magic, в которой используется композитный жидкий металл со слоистой структурой сплава вокруг индиевой основы, благодаря чему, как заявляет производитель, температура ядра может быть снижена на 21 °C.

Чуть ранее стало известно, что смартфон новой линейки способен обеспечить стабильную частоту кадров, составляющую в среднем 60.1 fps, в игре Honkai Impact 3. При этом устройство поддерживает игровые разрешения до 2K с частотой кадров до 120 fps.

Ожидается, что новинка получит дисплей с разрешением 2688x1618 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, ёмкий аккумулятор на 7050 мА·ч, а также селфи-камеру и сканер отпечатков пальцев, установленные под экраном.

Официальный запуск серии Red Magic 10 Pro в Китае должен состояться 13 ноября текущего года.