Microsoft обещает устранить данный баг к декабрю.

Пользователи, обновившие свои системы до Windows 11 24H2, продолжают сталкиваться с проблемами, причём иногда в самых неожиданных местах — как сообщает издание Windows Latest, очередной баг был обнаружен при попытке использования сочетания клавиш Alt+Tab, которое обычно применяется для переключения между окнами.

Источник фото: Windows Latest

Проблема выражается в следующем — при одновременном нажатии Alt+Tab пользователи вынуждены наблюдать чёрный экран в течение примерно десяти секунд перед тем как функция выполнит свою непосредственную роль по переходу между приложениями. Конечно, в таком случае ни о каком быстром переключении между окнами речи быть не может.

С данным багом столкнулись как журналисты издания, так и целый ряд пользователей, на что указывает появление сообщений в сети Интернет, в частности на сайте Reddit. Некоторые решили проблему радикальным способом, откатившись до предыдущей версии Windows 11, но такой метод подойдёт далеко не всем.

Среди возможных решений также называется отключение функции Game Mode, что сокращает время появления чёрного экрана, деактивация аппаратного ускорения в приложениях, его поддерживающих, а также выключение функции «Оптимизация для оконных игр».

Отмечается, что данные методы являются лишь временным выходом из создавшейся ситуации, но Microsoft уже работает над устранением данного бага и к декабрю обещают выпустить обновление, которое его исключает, поэтому пострадавшим пользователям стоит немного подождать.