Новинка получит до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

После недавнего запуска своей флагманской линейки Find X8 компания Oppo планирует выпустить и доступную модель смартфона A5 Pro, о чём свидетельствует её появление на сайте китайского регулятора TENAA, раскрывающем ключевые характеристики и дизайн предстоящей новинки, пишет издание GSMArena.

В базе данных TENAA смартфон Oppo A5 Pro представлен с модельным номером PKP110, 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, 6.7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, который, возможно, получит встроенный сканер отпечатков пальцев, и чипсетом неизвестной модели с тактовой частотой 2.5 ГГц. Предполагается, что новинка будет иметь панель AMOLED.

Опубликованные изображения раскрывают наличие у смартфона плоского экрана, корпуса со скруглёнными углами и модуля камеры круглой формы, который вмещает в себя основной 50-Мп сенсор и 2-Мп вспомогательный. На фронтальной панели устройства располагается 16-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Источник фото: GSMArena/TENAA

Данных о дате появления смартфона Oppo A5 Pro в продаже в настоящее время не предоставляется, но его появление в базе данных TENAA намекает на скорый запуск. Информация о стоимости новинки также пока не раскрывается, но с учётом характеристик устройства можно предположить, что ценник новой модели будет достаточно демократичным.