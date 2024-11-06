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MSI выпускает игровой монитор MAG 325CQRXF E2 с изогнутой 31.5-дюймовой панелью и частотой 240 Гц
Новинка может заинтересовать как геймеров, так и создателей контента.

Компания MSI выпускает свой новый 32-дюймовый геймерский монитор с высокой частотой обновления, поддержкой адаптивной технологии синхронизации и рядом функций, сообщает издание NotebookCheck.

Игровой монитор MSI MAG 325CQRXF E2 оснащается изогнутой 31.5-дюймовой панелью Rapid VA с радиусом кривизны 1000R, разрешением WQHD (2560x1440 точек), частотой обновления 240 Гц и временем отклика всего 0.5 мс (GtG), обеспечивая плавный игровой процесс и минимизируя размытие картинки.

Новинка имеет поддержку технологии Adaptive-Sync, устраняющей разрывы изображения в играх, и HDR Ready, обеспечивающей расширенный динамический диапазон. Заявленный охват цветового пространства Adobe RGB составляет 92%, а DCI-P3 и sRGB достигает 96 и 123% соответственно, что может заинтересовать как геймеров, так и создателей контента.

Для устранения отражений, мешающих игровому или рабочему процессу, монитор оснащается специальным антибликовым покрытием, а для регулирования своего расположения снабжён эргономичной подставкой.

Разъёмы для подключения монитора к устройствам представлены двумя HDMI 2.0b, ограниченными частотой 144 Гц при разрешении WQHD, и одним DisplayPort 1.4a, обеспечивающим полноценную поддержку максимального разрешения на частоте 240 Гц. Также имеется один порт USB Type-C, позволяющий подзаряжать устройства при мощности до 15 Вт.

Источник фото: NotebookCheck/MSI

Новинка поддерживает ряд дополнительных возможностей, в том числе Smart Crosshair для улучшения наведения и AI Vision для оптимизации яркости, а также функции «Картинка рядом с картинкой» (PBP) и «Картинка в картинке» (PIP). Кроме того, имеется функция для бесшовной интеграции монитора с игровыми консолями.

Информацию о стоимости и доступности игрового монитора MSI MAG 325CQRXF E2 производитель в настоящее время не раскрывает.

#msi #mag 325cqrxf e2
Источник: notebookcheck.net
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