Google изменяет стратегию выпуска своей мобильной ОС.

Недавние слухи о переносе релиза ОС Android 16, известной под кодовым именем «Baklava», на более ранний период находят своё подтверждение на страницах официального блога разработчиков Android, пишет издание NotebookCheck.

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Как говорится в блоге разработчиков, основной релиз Android 16 запланирован на второй квартал 2025 года — учитывая, что выпуск ОС Android за последние несколько лет происходил не ранее третьего квартала, это является заметным изменением.

Отмечается, что более ранний релиз Android позволит производителям, которые выпускают значительное количество своих устройств в третьем-четвёртом кварталах, снабдить свои модели новейшей версией ОС, не заставляя пользователей ждать.

Вполне возможно, что к данному решению разработчиков подтолкнул казус, произошедший с Google в текущем году, когда модели серии Pixel 9 дебютировали с прошлогодней ОС Android 14, а не с новейшей Android 15.

Ещё одной особенностью Android 16 станет минорный релиз в четвёртом квартале следующего года, который принесёт ряд оптимизаций и исправлений обнаруженных багов, а также новые API для разработчиков, но не будет вносить изменения в механизмы, влияющие на поведение приложений.

Хотя об этом не было сказано в официальном блоге, после ознакомления с сообщением разработчиков можно предположить, что в четвёртом квартале следующего года пользователи смогут увидеть запуск Android версии 16.1, чего не было со времён Jelly Bean.

Более ранний релиз Android 16 означает, что бета-тестирование новой версии ОС стартует раньше, чем ожидалось, что позволит владельцам совместимых устройств рассчитывать на получение предварительной версии уже в ближайшем будущем.