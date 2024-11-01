Это серьёзная заявка на лидерство.

Чип нового поколения M4 Max от Apple продемонстрировал высокие результаты в бенчмарке Geekbench, заметно обогнав модель предшествующего поколения, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Wccftech

В однопоточном тесте Geekbench 6.3.0 максимальная 16-ядерная версия процессора Apple M4 Max с частотой 4.5 ГГц в составе топового 16-дюймового ноутбука MacBook Pro, оснащённого 128 ГБ оперативной памяти, набирает 4060 баллов, а в многопоточном получает 26 675 очков, что на 31 и 25 % больше по сравнению с показателями модели прошлого поколения, Apple M3 Max, что связывают с новой архитектурой и более высокой мощностью.

Графический процессор в составе Apple M4 Max в тесте Geekbench Metal завоёвывает 192 532 балла, что позволяет ему обойти iGPU, которым оснащён M3 Max, на 24 %. Отмечается, что количество ядер графического процессора новинки явно не указано, но с учётом других характеристик чипа можно предположить, что экземпляр, участвующий в тесте, снабжается 40 ядрами.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Столь высокие результаты M4 Max являются серьёзной заявкой на лидерство, позволяя новинке от Apple успешно конкурировать с современными моделями от Qualcomm, Intel и AMD. Ещё больше озадачить соперников Apple может, выпустив M4 Ultra со значительно большим количеством ядер, но запуск данной модели в настоящий момент под вопросом.