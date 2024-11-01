Новинка получит камеру с более высокими характеристиками по сравнению с предшественником.

По мере приближения даты официальной презентации новой линейки смартфонов Redmi K80, которая на глобальном рынке появится под брендом Poco, в сети Интернет появляется всё больше информации, проливающей свет на характеристики предстоящих новинок — сегодня стали известны спецификации камеры Redmi K80 Pro, опубликованные изданием NoteboookCheck со ссылкой на материалы XiaomiTime и Digital Chat Station.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Redmi K80 Pro, который на глобальном рынке должен дебютировать под названием Poco F7 Ultra, будет обладать тройной камерой с более высокими характеристиками по сравнению с моделью предшествующего поколения, Redmi K70 Pro, имея 32-Мп сверхширокоугольный модуль с сенсором Samsung S5KKD1, 50-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и датчиком Samsung S5KJN5, а также основную 50-Мп камеру OVX8000.

Фронтальная камера также будет характеризоваться более широкими возможностями, располагая 20-Мп сенсором OV20B40 против 16-Мп у предшественника.

При этом новинка сохранит аналогичную 120-Вт быструю зарядку, хотя её мощность и будет на 30 Вт выше недавно представленного Xiaomi 15 Pro.

Более ранние утечки утверждают, что Redmi K80 Pro станет одним из самых доступных смартфонов, оснащённых флагманским чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что серия Redmi K80 будет официально представлена в конце ноября текущего года. Совместно с Redmi K80 Pro должен быть презентован и стандартный Redmi K80, который на мировой арене, судя по всему, появится под названием Poco F7 Pro, ряд характеристик которого были раскрыты чуть ранее.