Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Xiaomi Poco F7 Pro получит 6.67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и чип Snapdragon 8 Gen 3
Новинка будет предлагаться с HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Компания Xiaomi продолжает работать над своим новым смартфоном Poco F7 Pro, который должен стать ребрендингом Redmi K80 на глобальном рынке и заменить модель предшествующего поколения, Poco F6 Pro, а свежая утечка, опубликованная изданием Gizmochina, раскрывает дополнительные характеристики устройства.

Xiaomi Poco F6 Pro. Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что смартфон Poco F7 Pro обзаведётся 6.67-дюймовым OLED-экраном от TCL с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Одним из преимуществ новинки по сравнению с конкурентами аналогичного класса должна стать быстрая зарядка большой мощности, достигающей 90 Вт, благодаря чему восполнить заряд аккумуляторной батареи можно будет за достаточно короткий промежуток времени.

Устройство будет поставляться с предустановленной HyperOS 2.0 на базе Android 15, обеспечивающей повышение отзывчивости пользовательского интерфейса и имеющей ряд новых функций, расширяющих возможности пользователя.

К сожалению, информации о дате запуска смартфона Poco F7 Pro и его стоимости в настоящее время не предоставляется.

#xiaomi #poco f7 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Издание Gizmochina опубликовало технические характеристики камеры Xiaomi 15 Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
6
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
9
Турция представила свой самый большой военный корабль – авианосец Mugem
4
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
8
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
4
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
+
Показаны шесть типов анимации разблокировки отпечатков пальцев для Xiaomi ThePaper OS 2
4
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
6
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
+
Линус Торвальдс: 90% современного искусственного интеллекта является маркетингом
3
Инженеры из США нашли новый способ улучшить безопасность полетов, вдохновившись крыльями птиц
+
В России завершилась комплексная модернизация трактора 6-го тягового класса Ростсельмаш 2400
+
На БАМе российские железнодорожники побили советский рекорд по суточной укладке пути
2
Xiaomi собирается отказаться от 8 ГБ ОЗУ в своих лучших телефонах, и причина искусственный интеллект
1
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
1
Оверклокеры бьют мировые рекорды на процессоре Core Ultra 9 285K, достигнув тактовой частоты 7,5 ГГц
9
Фанаты GTA 6 обнаружили большой постер игры в офисе Rockstar North
+
В России создан новый бронебойный патрон для АК-74М – испытания показали высокую эффективность
+
На Северном Кавказе построили первую в России солнечную электростанцую с системой трекинга
+
Эксклюзивный Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition неожиданно поставляется с зарядкой в комплекте
+

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
45
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
5
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
33
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
10
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
17
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
7
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
2

Сейчас обсуждают

Антон АРИЕЦ
01:17
дада както была забастовка в индии на фабрике айфонов что завод по винтикам вынесли
Apple переносит производство - iPhone 17 будет собираться в Индии
johnnie74
01:09
на старых паскалях может и нет, я с ними тему не изучал. Тем более от хуанга. Но с 16 серии и dlss и rebar можно пользовать, все на гитхабе выложено, кому надо - тот пользует.
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
Markus Finigan
00:41
У меня была видеокарта ASRock AMD Radeon RX 7900XTX Aqua OC а сейчас Zotac RTX 4080 Black Edit. В чистой производительности RX лучше причем иногда FPS на 15-20.
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
Антон Тутынин
00:28
Сам-то хоть читал, что понаписал, чухан? 5 фпс это, канеш, сильно...
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
Александр Сечков
00:15
Думаю камни уровня Pentium в этом поколении не появятся. Пока заявляют core ultra 5 240. А остальное пока неизвестно.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
typym6ek
00:15
Это Зистакс)
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
l33t_h4x00r
00:14
Эмм, кто-то объяснит, почему комментаррии сползают вбок и превращаются в вертикаьную полоску, не пробовали этот баг как-то отрегулировать? там какие-то картинки запостили? Так в движке сделайте запрет...
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
l33t_h4x00r
00:10
А моник наверное 60 герц на 4К
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
Monius
00:10
А горелые контакты это проблема видеокарты, или всё-таки юзверов? С дуру можно и стальной шар сломать
Низкий уровень английского языка у киевского руководства становится препятствием в переговорах США и Украины — СМИ
PanzerK
23:51
В BIOS есть соответствующий пункт.
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем