Новинка будет предлагаться с HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Компания Xiaomi продолжает работать над своим новым смартфоном Poco F7 Pro, который должен стать ребрендингом Redmi K80 на глобальном рынке и заменить модель предшествующего поколения, Poco F6 Pro, а свежая утечка, опубликованная изданием Gizmochina, раскрывает дополнительные характеристики устройства.

Xiaomi Poco F6 Pro. Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что смартфон Poco F7 Pro обзаведётся 6.67-дюймовым OLED-экраном от TCL с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Одним из преимуществ новинки по сравнению с конкурентами аналогичного класса должна стать быстрая зарядка большой мощности, достигающей 90 Вт, благодаря чему восполнить заряд аккумуляторной батареи можно будет за достаточно короткий промежуток времени.

Устройство будет поставляться с предустановленной HyperOS 2.0 на базе Android 15, обеспечивающей повышение отзывчивости пользовательского интерфейса и имеющей ряд новых функций, расширяющих возможности пользователя.

К сожалению, информации о дате запуска смартфона Poco F7 Pro и его стоимости в настоящее время не предоставляется.