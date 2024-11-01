Бета-тестирование обновления должно стартовать к концу года.

Компания Samsung готовится к релизу своего крупного обновления One UI 7 на базе Android 15 с целым рядом улучшений и новых функций, пока не сообщая, какие именно модели смартфонов его получат, поэтому журналисты издания Neowin подготовили неофициальный список мобильных устройств, которые должны получить долгожданный апдейт.

Источник фото: How-To Geek

Чуть ранее представители Samsung сообщили, что бета-тестирование One UI 7 должно стартовать к концу текущего года, а полноценный релиз запланирован на начало 2025 года. Обновление должно быть представлено совместно с новой линейкой смартфонов Galaxy S25, после чего Samsung приступит к его постепенному развёртыванию.

Официальный список устройств, которые получат One UI 7, компанией Samsung ещё не публиковался, но специалисты источника составили неофициальный, составленный на основе предыдущих крупных обновлений One UI и жизненного цикла смартфонов.

Список мобильных устройств Samsung, подходящих для обновления One UI 7 на базе Android 15, следующий:

Серия Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21





Серия Galaxy Z

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3





Серия Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy A16





Серия Galaxy F

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15





Серия Galaxy M

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15





Серия Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

В связи с тем, что приведенный список является неофициальным, он может быть дополнен другими моделями, которые дебютируют чуть позже, в том числе серией Galaxy S25.

Релиз обновления One UI 7 ожидался ещё летом текущего года, но надежды пользователей не оправдались, что некоторые информаторы связывают с желанием Samsung выпустить уже готовый продукт без серьёзных недочётов, чтобы владельцы мобильных устройств не сталкивались с досадными багами, а изучали новые возможности и функции, которых должно быть весьма много, причём как в функциональном, так и визуальном плане. Чуть ранее было опубликовано видео, демонстрирующее часть из нововведений.