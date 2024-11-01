Компания Samsung готовится к релизу своего крупного обновления One UI 7 на базе Android 15 с целым рядом улучшений и новых функций, пока не сообщая, какие именно модели смартфонов его получат, поэтому журналисты издания Neowin подготовили неофициальный список мобильных устройств, которые должны получить долгожданный апдейт.
Источник фото: How-To Geek
Чуть ранее представители Samsung сообщили, что бета-тестирование One UI 7 должно стартовать к концу текущего года, а полноценный релиз запланирован на начало 2025 года. Обновление должно быть представлено совместно с новой линейкой смартфонов Galaxy S25, после чего Samsung приступит к его постепенному развёртыванию.
Официальный список устройств, которые получат One UI 7, компанией Samsung ещё не публиковался, но специалисты источника составили неофициальный, составленный на основе предыдущих крупных обновлений One UI и жизненного цикла смартфонов.
Список мобильных устройств Samsung, подходящих для обновления One UI 7 на базе Android 15, следующий:
Серия Galaxy S
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Серия Galaxy Z
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Серия Galaxy A
- Galaxy A73
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15
- Galaxy A14
- Galaxy A16
Серия Galaxy F
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Серия Galaxy M
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Серия Galaxy Tab
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
В связи с тем, что приведенный список является неофициальным, он может быть дополнен другими моделями, которые дебютируют чуть позже, в том числе серией Galaxy S25.
Релиз обновления One UI 7 ожидался ещё летом текущего года, но надежды пользователей не оправдались, что некоторые информаторы связывают с желанием Samsung выпустить уже готовый продукт без серьёзных недочётов, чтобы владельцы мобильных устройств не сталкивались с досадными багами, а изучали новые возможности и функции, которых должно быть весьма много, причём как в функциональном, так и визуальном плане. Чуть ранее было опубликовано видео, демонстрирующее часть из нововведений.