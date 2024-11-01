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Опубликован подробный неофициальный список мобильных устройств Samsung с поддержкой One UI 7
Бета-тестирование обновления должно стартовать к концу года.

Компания Samsung готовится к релизу своего крупного обновления One UI 7 на базе Android 15 с целым рядом улучшений и новых функций, пока не сообщая, какие именно модели смартфонов его получат, поэтому журналисты издания Neowin подготовили неофициальный список мобильных устройств, которые должны получить долгожданный апдейт.

Источник фото: How-To Geek

Чуть ранее представители Samsung сообщили, что бета-тестирование One UI 7 должно стартовать к концу текущего года, а полноценный релиз запланирован на начало 2025 года. Обновление должно быть представлено совместно с новой линейкой смартфонов Galaxy S25, после чего Samsung приступит к его постепенному развёртыванию.

Официальный список устройств, которые получат One UI 7, компанией Samsung ещё не публиковался, но специалисты источника составили неофициальный, составленный на основе предыдущих крупных обновлений One UI и жизненного цикла смартфонов.

Список мобильных устройств Samsung, подходящих для обновления One UI 7 на базе Android 15, следующий:

Серия Galaxy S

  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21


Серия Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3


Серия Galaxy A

  • Galaxy A73
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A23
  • Galaxy A15
  • Galaxy A14
  • Galaxy A16


Серия Galaxy F

  • Galaxy F55
  • Galaxy F54
  • Galaxy F34
  • Galaxy F15


Серия Galaxy M

  • Galaxy M55s
  • Galaxy M55
  • Galaxy M54
  • Galaxy M34
  • Galaxy M53
  • Galaxy M33
  • Galaxy M15


Серия Galaxy Tab

  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8

В связи с тем, что приведенный список является неофициальным, он может быть дополнен другими моделями, которые дебютируют чуть позже, в том числе серией Galaxy S25.

Релиз обновления One UI 7 ожидался ещё летом текущего года, но надежды пользователей не оправдались, что некоторые информаторы связывают с желанием Samsung выпустить уже готовый продукт без серьёзных недочётов, чтобы владельцы мобильных устройств не сталкивались с досадными багами, а изучали новые возможности и функции, которых должно быть весьма много, причём как в функциональном, так и визуальном плане. Чуть ранее было опубликовано видео, демонстрирующее часть из нововведений.

#samsung #one ui 7
Источник: neowin.net
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