Новинка должна быть презентована в начале 2025 года.

В начале следующего года AMD должна представить свою новую линейку гибридных процессоров Ryzen Z2, предназначенных для мобильных устройств, прежде всего портативных игровых консолей — сегодня Olrak29_ намекнул о приблизительной производительности старшей модели новой серии, пишет издание NotebookCheck.

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По словам информатора, оценить быстродействие AMD Ryzen Z2 Extreme можно благодаря появлению в базе данных бенчмарка Geekbench APU Ryzen AI 7 Pro 360, который, судя по всему, будет схож с новинкой по ряду ключевых характеристик, работая на частоте до 4.7 ГГц и имея три ядра Zen 5 и пять ядер Zen 5c.

В среднем в Geekbench процессор Ryzen AI 7 Pro 360 набирает около 2700 и 12000 баллов в однопоточном и многопоточном тестах — из этого следует, что Ryzen Z2 Extreme с аналогичными возможностями обойдёт модель предшествующего поколения, Ryzen Z1 Extreme, на 6 и 5 % соответственно.

Отмечается, что это лишь приблизительная оценка показателей Ryzen Z2 Extreme, так как ожидается, что новинка будет иметь более высокие частоты по сравнению с Ryzen AI 7 Pro 360, достигая как минимум 5 ГГц, что даст дополнительный прирост производительности.

Предполагается, что к старшему чипу Ryzen Z2 Extreme также присоединятся модели Ryzen Z2 и Ryzen Z2G. Официальная презентация новинок ожидается в январе следующего года.