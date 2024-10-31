Кроме того, в играх новинка до 26% производительнее Ryzen 7 7800X3D.

После подтверждения факта роста стоимости Ryzen 7 9800X3D по сравнению с моделью предшествующего поколения компания AMD раскрыла больше деталей относительно характеристик процессора с 3D V-Cache, сообщает издание NotebookCheck.

AMD подтверждает недавние слухи об обратной компоновке, присущей Ryzen 7 9800X3D, в результате чего 3D V-Cache расположился между блоком CCD и IHS, что позволило заметно повысить частоты по сравнению с предшественником — до 4.7 ГГц в базовом режиме и до 5.2 ГГц в режиме Boost. Кроме того, новинка получила поддержку полноценного разгона, которой не обладали модели предшествующих поколений.

Как и ожидалось, Ryzen 7 9800X3D получает 8 ядер и 16 потоков на базе архитектуры Zen 5 с TDP 120 Вт и общим объёмом кэша 104 МБ. Рекомендованная стоимость новинки, как уже стало известно чуть ранее, составит 479 долларов США, что на 30 долларов выше на фоне стартовой цены предшественника.

Сравнение производительности Ryzen 7 9800X3D с показателями Ryzen 7 7800X3D в более 40 играх показало превосходство новинки в среднем на 8% с пиковыми значениями в 25-26% в Far Cry 6 и Hogwarts Legacy.

Сопоставление достижений Ryzen 7 9800X3D с возможностями недавно дебютировавшего Intel Core Ultra 9 285K демонстрирует более впечатляющие числа — модель от AMD обходит своего конкурента в среднем на 20%, а в Watch Dogs Legion и Cyberpunk 2077 оказывается быстрее на 55 и 59% соответственно.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Учитывая, что в своём новом поколении процессоров Arrow Lake компания Intel сделала основной упор на эффективность, что привело к весьма посредственным результатам новинок в играх, заметное превосходство Ryzen 7 9800X3D не удивляет.

Официальный запуск настольного процессора AMD Ryzen 7 9800X3D запланирован на 7 ноября текущего года.