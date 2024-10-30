Новые модели видеокарт AMD должны быть презентованы в начале следующего года.

Слухи о презентации новой линейки видеокарт Radeon RX 8000 на основе RDNA 4 в начале следующего года уже некоторое время ходят по сети Интернет, а сегодня глава AMD Лиза Су раскрыла период дебюта предстоящих новинок и сообщила о значительном увеличении быстродействия, пишет издание NotebookCheck.

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В отчёте за третий квартал текущего года Лиза Су заявила, что предстоящие графические адаптеры на базе архитектуры RDNA 4 обеспечат заметное увеличение производительности в играх, включая значительное повышение быстродействия трассировки лучей, и обзаведутся новыми возможностями с использованием технологий искусственного интеллекта.

Производительность трассировки лучей традиционно является слабым местом для видеокарт AMD по сравнению с возможностями продуктов Nvidia, поэтому данное заявление выглядит весьма интересным.

Кроме того, глава AMD отмечает, что выручка игрового подразделения компании снизилась в годовом выражении, что связано с подготовкой к выпуску графических продуктов следующего поколения на основе RDNA 4, добавляя, что запуск новинок состоится в начале следующего года.

Журналисты издания PCWorld обратились за разъяснениями к представителям AMD и получили официальный ответ, подтверждающий слова Лизы Су относительно графика выпуска новых графических продуктов компании.

Более ранние слухи утверждали, что AMD представит свою новую линейку видеокарт Radeon RX 8000 в начале января следующего года на международной выставке CES 2025. Ожидается, что компания не будет соперничать с видеоадаптерами Nvidia GeForce RTX 50 в верхнем ценовом сегменте, сосредоточившись на продуктах среднего и начального классов.

Предполагается, что AMD выпустит для видеокарт серии Radeon RX 8000 два графических процессора — младший Navi 44 и старший Navi 48, который получит до 64 вычислительных блоков и в паре с 16 ГБ видеопамяти GDDR6 сможет конкурировать с RTX 5070.