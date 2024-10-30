Прирост fps в Horizon Zero Dawn Remastered составляет в среднем 6%.

Корпорация Intel представляет новый графический драйвер версии 32.0.101.6130/32.0.101.6048, приносящий поддержку для целого ряда тайтлов и повышающий быстродействие в одной из игр, сообщает издание Neowin.

Источник фото: PC Gamer/Rockstar

Новый релиз графических драйверов приносит поддержку видеоадаптерами Intel Arc серии A и процессорами Intel Core Ultra с интегрированным видеоядром Intel Arc для Horizon Zero Dawn Remastered, недавно выпущенной на ПК Red Dead Redemption, а также Dragon Age: The Veilguard, попутно уменьшая время, требуемое для загрузки на моделях Intel Core Ultra Series 2 с интегрированным видеоядром Intel Arc, что временно повысило размер пакета.

Помимо этого, новый драйвер приносит повышение fps для графических адаптеров Intel Arc серии A на фоне возможностей версии 31.0.101.6129 в Horizon Zero Dawn Remastered (DX12) при разрешении 1080p и выбранном качестве «Very High» в среднем на 6 %.

К сожалению, об исправлении известных багов, список которых достаточно велик, в примечании к апдейту не говорится.

Загрузить свежий набор драйверов Intel пользователи имеют возможность на официальном сайте компании Intel.