Новинка поступит в продажу с 8 ноября.

Компания Apple продолжает расширять ассортимент своей продукции, чуть ранее представив iMac с чипом M4, а сейчас презентовав новый Mac mini в более компактном корпусе и с рядом улучшений, пишет издание Gizmochina.

Apple оснастила обновлённый Mac mini новейшими чипами M4 и M4 Pro — младший вариант имеет по 10 ядер CPU и GPU, а старший предлагает 12 процессорных и 16 графических ядер в базовой версии с возможностью расширения до 14 ядер CPU и 20 ядер GPU.

Минимальный объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, чего вполне достаточно для работы Apple Intelligence, но при необходимости ОЗУ расширяется до 32 ГБ на устройстве с чипом M4 и до 64 ГБ — с M4 Pro. Обе версии M4 имеют 16-ядерный нейронный процессор и впервые поддерживают трассировку лучей на аппаратном уровне.

Дизайн новинки был пересмотрен в сторону миниатюризации — размеры устройства с каждой стороны составляют 12.7 см. Кроме того, система охлаждения была переработана в целях повышения эффективности.

Источник фото: Gizmochina

Хотя размеры новинки уменьшились, это не помешало оснастить её широким набором портов — на передней панели располагается 3.5-мм аудиоразъём и два USB Type-C, а сзади размещается разъём HDMI и гигабитный Ethernet, расширяемый до 10 Гбит/c, а также три USB Type-C с поддержкой Thunderbolt — модификация с чипом M4 поддерживает Thunderbolt 4, а вариант с M4 Pro имеет более скоростной Thunderbolt 5. При этом новинка лишилась портов USB Type-A, присутствовавших в предыдущих версиях.

Стоимость базовой версии Mac mini с чипом M4 и накопителем на 256 ГБ стартует от 599 долларов США, а вариант с M4 Pro и хранилищем объёмом 512 ГБ предлагается от 1399 долларов США. В продажу новинка поступит с 8 ноября, но оформить предварительный заказ можно уже сейчас.