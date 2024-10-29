Стоимость новинки стартует от 1299 долларов.

Компания Apple обновляет модельный ряд своей продукции, представив новый iMac, оснащённый чипом M4 в двух версиях, различающихся стоимостью и характеристиками, пишет издание NotebookCheck.

Новинка снабжается 24-дюймовым Retina-экраном с разрешением 4.5K и опциональным стеклянным покрытием с нанотекстурой, что позволяет уменьшить блики. Новинка поставляется в двух вариантах, один из которых имеет по 8 процессорных и графических ядер, а второй располагает 10 ядрами CPU и GPU.

Моноблок имеет 16 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает эффективную работу системы искусственного интеллекта Apple Intelligence, включённой в состав macOS Sequoia. Расширить объём ОЗУ можно до 24 ГБ для 8-ядерной модификации и до 32 ГБ для 10-ядерного варианта, а вместимость накопителя в первом случае варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ, а во втором составляет от 256 ГБ до 2 ТБ.

Кроме того, новинка оснащается 12-Мп фронтальной камерой, набором портов Thunderbolt 4, поддерживающих до двух внешних дисплеев с разрешением до 6K, а также модулями беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. К сожалению, поддержка новейшего стандарта Wi-Fi 7 не заявлена. Количество разъёмов Thunderbolt 4 для 8-ядерного варианта ограничено двумя, а 10-ядерная версия имеет четыре разъёма.

Источник фото: Apple

По данным Apple, чип M4, которым оснащается новый iMac, обеспечивает рост производительности в 1.7 раза в повседневных задачах и в 2.1 раза в рабочих процессах, если сравнивать с показателями iMac с чипом M1.

В настоящее время новая модель представлена в семи цветовых оформлениях — жёлтом, голубом, зелёном, оранжевом, розовом, серебристом и фиолетовом. В комплект поставки также входит клавиатура и мышь или трекпад.

Стоимость 8-ядерной версии iMac начинается от 1299 долларов (126 000 рублей), а цена 10-ядерного варианта стартует от 1499 долларов (146 000 рублей). В продажу новинка поступит 8 ноября.