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Эксклюзивный Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition неожиданно поставляется с зарядкой в комплекте
Samsung обычно не включает зарядные устройства в комплект поставки своих смартфонов.

Компания Samsung вслед за Apple ещё несколько лет назад отказалась от включения зарядных устройств в комплект поставки своих смартфонов, но в случае с недавно представленной эксклюзивной моделью Galaxy Z Fold6 Special Edition сделала исключение, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что на официальном сайте Samsung указано, что смартфон Galaxy Z Fold6 Special Edition поставляется не только с рядом стандартных аксессуаров, включая кабель USB Type-C, но и быстрым зарядным устройством мощностью 25 Вт в комплекте.

Данный факт вовсе не означает, что Samsung изменила свою стратегию и будет поставлять свои будущие новинки с комплектным зарядным устройством, и на это есть сразу несколько причин — помимо того, что Директива ЕС рекомендует не включать зарядки в комплект поставки, существует также финансовая выгода, позволяющая продавать этот аксессуар отдельно, а также использовать меньшую по размерам упаковку для смартфона, что снижает транспортные расходы.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition является эксклюзивом для Южной Кореи и отличается от стандартной версии, Galaxy Z Fold 6, наличием более внушительных внешнего и основного экранов, диагональ которых увеличилась на 0.2 и 0.4 дюйма, составив 6.5 и 8.0 дюйма соответственно, основной камеры на 200 Мп (против 50 Мп), более тонкого и лёгкого корпуса, а также большего объёма оперативной памяти, составляющего 16 ГБ. Недостатком является отсутствие поддержки стилуса S Pen.

#samsung #galaxy z fold6 special edition
Источник: neowin.net
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