Новый продукт должен быть представлен на этой неделе.

Компания Apple продолжает расширять ассортимент своей продукции — вчера производитель представил новый iMac с чипом M4, а сегодня площадка Amazon раскрывает характеристики новейшего Mac Mini, который будет представлен через несколько дней, сообщает издание Neowin со ссылкой на материал MacRumors.

Концепт Mac Mini c чипом M4. Источник фото: MacRumors

Как и предполагалось ранее, новый Mac Mini будет оснащён современными чипами M4 и M4 Pro, которые производятся по 3-нм технологии третьего поколения и обладают повышенной эффективностью, имея возможность обеспечить аналогичную M2 производительность при вдвое меньшем энергопотреблении.

Новинки получат до 14 ядер CPU, 20 ядер GPU и 64 ГБ унифицированной памяти, а также хранилище объёмом до 8 ТБ. Кроме того, новинка будет оснащена двумя портами USB Type-C на передней панели для удобства подключения устройств.

На сайте Amazon модель представлена только в серебристом цвете, а размер новинки заметно меньше по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Более быстрые версии чипов, скромные размеры и увеличенные объёмы оперативной памяти и хранилища нового iMac по сравнению с предшественником должны заинтересовать как рядовых пользователей, так и профессионалов.

Ожидается, что официальная презентация нового iMac состоится в ближайшие дни.