Продавцы ожидают новую партию на выходных.

Вчера стартовали продажи первых моделей нового поколения настольных процессоров Intel Core Ultra 200S, и первоначальные запасы топового представителя Arrow Lake-S, Core Ultra 9 285K, в целом ряде магазинов США и Японии уже закончились, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Newegg/Pixabay (отред.)

Сообщается, что в японской рознице процессор Core Ultra 9 285K раскупили очень быстро, но это может быть связано не столько с высоким спросом на новую модель, сколько с её низкими первоначальными объёмами поставок — как отметил представитель одного из магазинов, запасы данной модели были весьма ограниченными.

В настоящее время Core Ultra 9 285K можно приобрести только в паре магазинов в столице Японии, где новинка продаётся либо в комплекте с материнской платой, либо предлагается оптом, но в выходные ожидаются новые поставки.

В американской рознице ситуация весьма схожа — журналисты издания обнаружили, что на площадках Best Buy и NewEgg флагманская модель уже распродана. К удивлению, на Amazon её и вовсе не удалось найти в ассортименте.

К сожалению, в настоящее время конкретных цифр относительно объёмов поставок Core Ultra 9 285K не предоставляется, поэтому сложно составить полную картину происходящего.

Как минимум для геймеров флагманская модель нового поколения вряд ли интересна, так как недавние тесты продемонстрировали её достаточно низкую игровую производительность (в ряде тайтлов Core Ultra 9 285K уступил даже Core i5-14600K), но играми использование данного CPU не ограничивается — вполне возможно, что повышенная эффективность привлекла внимание пользователей, рассчитывающих применять топовую модель Arrow Lake-S в профессиональных задачах.