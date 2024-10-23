Кроме того, информатор раскрыл возможности предстоящей новинки.

Компания Nvidia продолжает работать над своими новыми видеокартами GeForce RTX 5000, причём не только над десктопными, но и над мобильными вариантами, о чём свидетельствует фотография инженерного образца графического процессора следующего поколения GB203, опубликованная информатором Moore’s Law is Dead (MLID), сообщает издание TechRadar.

Источник фото: Moore’s Law is Dead/YouTube

Как утверждает информатор, инженерный образец графического чипа GB203, представленный на изображении, имеет 8192 ядра CUDA и работает совместно с 16 ГБ видеопамяти GDDR7, являясь основой для мобильной GeForce RTX 5080 или даже RTX 5080 Ti.

По мнению специалиста, новинка сможет обогнать мобильную модель предшествующего поколения, GeForce RTX 4080, на 45-65 % и даже превзойти более производительную RTX 4090 для ноутбуков на 10-25 %.

Учитывая, что предполагаемая мобильная GeForce RTX 5080 имеет на 10 % больше ядер CUDA по сравнению с предшественницей и более быструю память GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/c или даже чуть выше, подобное утверждение вполне резонно, а дополнительные архитектурные улучшения вполне могут вывести новинку в лидеры на фоне RTX 4090, обладающей на 19 % большим числом ядер CUDA, хотя и более медленной памятью GDDR6.

Чуть ранее стало известно, что графический процессор GB203 станет основой и для настольной версии GeForce RTX 5080, но в модификации с 10752 ядрами CUDA. При этом объём и тип видеопамяти десктопной модели может не отличаться от мобильного варианта, хотя ряд источников ожидает, что Nvidia, помимо версии на 16 ГБ, выпустит и модификацию с 24 ГБ видеопамяти.

Появление GPU поколения Blackwell на фотографии, хоть и в виде инженерного образца, вселяет надежду, что в начале следующего года Nvidia представит не только десктопные, но и мобильные модели видеокарт GeForce RTX 5000.