Кроме того, новинка может обзавестись поддержкой беспроводной зарядки.

Компания Oppo работает над своей новой серией смартфонов среднего класса Reno 13, которая продолжает обрастать подробностями относительно своих спецификаций — сегодня информатор Digital Chat Station раскрыл дополнительные детали, проливающие свет на характеристики Pro-версии, пишет издание Gizmochina.

Oppo Reno 12 Pro. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Oppo Reno 13 Pro будет оснащён 6.78-дюймовым OLED-дисплеем 8T LTPO, обладающим изгибами с равномерной кривизной с четырёх сторон, с разрешением 1.5K (2780x1264 точек), 50-Мп перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, получит поддержку проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 и 50 Вт соответственно, а также высокую степень защиты от пыли и воды.

Отмечается, что данные характеристики относятся к инженерной версии, поэтому могут чуть измениться до запуска новинки в серию.

Ранее стало известно, что Oppo Reno 13 Pro может обзавестись производительным чипсетом MediaTek Dimensity 9300, аккумуляторной батареей ёмкостью 5900 мА·ч и беспроводной магнитной зарядкой, поддержка которой будет обеспечиваться при помощи специального магнитного защитного чехла.

При этом новинка, судя по всему, не получит металлическую среднюю рамку в связи с тем, что Oppo, как утверждается, намерена разграничить модели среднего и высокого классов по внешнему виду.