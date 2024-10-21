Новинка должна дебютировать в ближайшие дни.

Компания AYN Technologies готовится к дебюту своей новой портативной игровой консоли Odin2 Portal — несколько дней назад производитель заявил, что новинка получит более высокие характеристики по сравнению с другими моделями компании, а сегодня наконец-то раскрыл спецификации устройства, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/AYN Technologies

Как сообщает производитель, портативная игровая приставка AYN Odin2 Portal получит 7-дюймовый дисплей и чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оснащённый одним ядром Cortex-X3, достигающим тактовой частоты 3.2 ГГц, двумя ядрами Cortex-A715 с частотой 2.8 ГГц, двумя ядрами Cortex-A710, работающими на частоте 2.8 ГГц, и тремя ядрами Cortex-A510 с частотой 2.0 ГГц, а также графическим процессором Adreno 740.

Новинка будет представлена в трёх конфигурациях, различающихся объёмом оперативной и постоянной памяти — версия Base оснащается 8 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 128 ГБ, вариант Pro имеет 12 ГБ оперативной памяти и хранилище на 512 ГБ, а модификация Max снабжена 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ.

Отводить излишки тепла от чипа с TDP, составляющим 27 Вт, и других компонентов устройства будет активная система охлаждения, а обеспечивать автономную работу — аккумуляторная батарея ёмкостью 6600 мА·ч.

Кроме того, новинка имеет разъём DisplayPort (4Kp60), поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и работает под управлением ОС Android 13. Размеры устройства составляют 257.0x98.6x16.0 мм при весе 415 г.

Ожидается, что игровая портативная консоль AYN Odin2 Portal станет доступна для заказа к концу текущей недели. Информацией о стоимости новинки производитель в настоящее время не делится.